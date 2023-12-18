營養師曝「紅豆甜點熱量圖鑑」、提醒4種人要注意攝取量

▲入冬後紅豆湯等甜品一直很受歡迎。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

冬天就是要來碗紅豆湯，但是在享受之餘，可別忘了許多甜品中的紅豆都有裹蜜，這種香甜的口感，總讓人一口接一口停不下來，營養師高敏敏表示，開心吃之餘小心熱量破表，同時也提醒4種人要注意攝取。

▲紅豆甜點熱量圖鑑。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏分享紅豆甜點熱量圖鑑，讓你一次看仔細，其中冬季最受歡迎的紅豆湯，加了其他配料之後，熱量又默默增加，她也提醒雖然常說要多吃原型食物，但仍要盡量避免過多加工後的精緻甜品 才不會有太多甜蜜的負擔。除了熱量以外，另外也提醒以下4種人也要注意紅豆的攝取量！

#腎臟病友

紅豆富含鉀離子，有利水消腫的功效，但是腎臟功能不好者，無法正常代謝鉀離子，留在體內容易造成心律不整、四肢無力等等症狀。

#腸胃敏感者

紅豆富含大量膳食纖維、寡糖，雖然可幫助排便，但腸胃敏感者若是攝取過多，易造成脹氣不適。

#控醣的人

控醣的人更要留意紅豆攝取量，記得要跟所攝取的澱粉量做代換，才不會碳水化合物過量。

#減脂減肥者

很多紅豆製品都會添加糖，容易囤積熱量、體脂肪，建議淺嚐即可。