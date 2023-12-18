100元以下就可以買到的美妝小物！高CP值、熱銷20年學生黨也買得起

記者李薇／台北報導、攝影

預算不多但是又想要擁有完美妝容，不妨可以到開架櫃位挑選美妝產品，一樣可以用高CP值的價格，擁有迷人光采，以下就盤點100元以下就可以買到的美妝小物，不僅價格超平易近人，也可以輕鬆擁有細緻妝容。

＃魔唇 潤澤護唇膏，優惠價99元

在網路上很紅的魔唇護唇膏系列，可以說是熱賣20年的火紅小物，不僅可以薄擦幫助滋潤雙唇，更可以厚塗製造一整晚的護唇膜，而且包裝也相當粉嫩可愛，很適合放在床頭營造一整天的好心情。

＃惹我 眉筆，售價80元

惹我的眉筆可以說是很多人從學生用到出社會的好物，溫柔的筆觸可以描繪恰到好處的眉流妝感，呈現出自然的妝容效果，而且特別適合預算不多但是又想要美美的學生黨，一支就可以用好久。

＃essence 甜心果香護唇膏，售價89元

這一款護唇膏是兩種質地一起打造，裡面白色的蕊芯是護唇膏養護成分，外面則是有顏色的唇膏質地，特別適合秋冬乾燥的季節使用，可以達到自然潤色的效果，同時又不會過於乾燥，擁有粉嫩好氣色。

＃essence 持久型眼線膠筆，售價79元

眼線是很多人都很苦惱的妝容問題，想要找單品來練練手，平價的眼線膠筆最是適合，這一款單品可以幫助練習手握筆的穩定度，同時可以幫助找到自己適合的眼線畫法，同時打造晶亮的眼神。

＃凡士林 原味瓶裝護唇膏，優惠價59元

凡士林的護唇膏可以說是便宜又好用的高CP值好物，同時因為成分單純，不容易引起敏感，即使是貴婦冬天也少不了它，厚厚敷一層晚上睡覺隔天起來雙唇真的嫩到不行。

＃CATRICE 叢林派對限定迷你睫毛膏，特價96元

來自德國的CATRICE向來以高CP值的彩妝單品受到小資女喜愛，重點是品質也完全不輸大品牌，甚至還有不少好物可以挖寶，這支睫毛膏更是喜歡濃密人的福音，可以刷出具有層次感的睫毛妝效，而且小小的帶在身上也很方便，旅行小助手。

＃media 削筆器，優惠價85元

media的削筆器很適合不太會使用美工刀削筆的人，不僅可以用來削眉筆，使用眼線筆也可以削尖，是每個女孩都需要的美妝小物，方便後續的妝容更為精緻，讓描繪出的線條精細俐落。

＃1028 無瑕美肌蛋，優惠價69元

底妝的乾淨與否可以讓整個妝容更為精巧，美妝蛋就是底妝服貼輕薄的關鍵，這款單品不僅不吸太多粉底，更可以讓底妝更為均勻，看起來就宛如媽生底妝一樣自然。

＃solone 彈力訂製舒芙蕾海綿，優惠價76元

solone最近在美妝工具領域一直都很深耕，這次推出的彈力海綿直接不需要沾水就可以使用，可以當作氣墊粉撲或是上粉底液使用，打造均勻淨透的底妝效果，重點是後面設計的帶子可以讓拍打更順手，上妝更快速。