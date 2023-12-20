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試・開箱／超可愛美樂蒂卸妝巾必收！持妝粉底升級版超輕盈

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

開架很多高CP值的髮品或是彩妝保養好物，小資女買起來荷包也不會大失血，同時又可以擁有完美的妝容，當然是關注焦點，近期就盤點多款開架新品，立刻先預覽一遍。

＃Bifesta 水嫩即淨卸妝棉（美樂蒂限定增量版），50片、售價220元

▲Bifesta,媚比琳,KISS ME,彩妝,。（圖／品牌提供）

來自日本的Bifesta可以說是開架寶藏好物，專攻臉部清潔洗卸的部分，最近更是和美樂蒂、酷洛米合作推出限定包裝，超好用的卸妝巾不僅大片，裡面添加雙重保濕成分胺基酸及持久型玻尿酸，可以輕鬆帶走臉上髒汙彩妝的同時，更可以卸完不乾澀，可愛包裝更是必收理由。

＃媚比琳 裸霧光持久水粉底，35ml、售價549元

▲Bifesta,媚比琳,KISS ME,彩妝,。（圖／品牌提供）

精選適合亞洲膚色的4款，更細膩輕盈的材質，可以打造出具有遮瑕感的妝容，珍珠裸霧光的妝感淡淡透出原生膚質，但卻又可以遮蓋住臉部瑕疵，裡面多重保濕因子，上妝也能夠維持一整天完美的肌膚妝感，只要於12月23日到1月31日上網填寫問券，就可以免費兌換體驗禮。

＃KISS ME花漾美姬 超！持久立挺翹長防水睫毛膏 51冷黑磚，6g、售價499元

▲Bifesta,媚比琳,KISS ME,彩妝,。（圖／品牌提供）

KISS ME花漾美姬的睫毛膏一直都是穩居防水捲翹不敗地位，這次在秋冬特別推出限定的顏色，比起一般黑色系更顯得溫柔的巧克力色調，可以創造溫柔優雅的眼妝效果，而且刷起來的捲翹度也很好，非常適合睫毛軟塌的亞洲女孩。

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關鍵字：

Bifesta, 媚比琳, KISS ME, 彩妝

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