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超準心理測驗！「等電梯時你會做什麼」秒看真實性格和適合工作

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記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝小紅書

一個人日常生活中的行為舉止，除了是習慣使然，其實也能反映出你的真實性格。日本心理學家淺野八郎就曾設計出一個「等電梯」的心理測驗，從等電梯時習慣做什麼來看出一個人的內在個性和適合的工作類型，許多測過的網友都說準，快來測看看你是哪一種？

▲▼ 超準「等電梯」心測！秒看真實性格 。（圖／翻攝小紅書）

Q：準備要進電梯時，就差那麼一小步，電梯剛好關門升上去了，只能等下一趟，而在等待的過程裡你會做什麼？

A.一直盯著電梯的按鈕，並且按了好幾次

B.來回走動踱步，並且發出聲響

C.眼睛往上看，或是到處看周圍貼的告示

D.向下看

E.一直盯著樓層顯示，只要門一開就要馬上衝進去

＊分割下為選項解析＊

＊分割下為選項解析＊

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A.一直盯著電梯的按鈕，並且按了好幾次

這類型是標準的行動派，一想到什麼就馬上去做，而且擁有幽默感，人緣很好，如果從事和人接觸的工作，能更好地發揮長處和潛力，發展會不錯。

B.來回走動踱步，並且發出聲響

選擇B的你感覺敏銳，甚至有點神經質，喜歡也擅長憑直覺來判斷事物，但也因為對周遭事物感受力很強，這類型的人大部分都很適合從事藝術方面的工作。

C.眼睛往上看，或是到處看周圍貼的告示

這類人通常擁有豐富的知識，且內心優雅，不喜歡讓別人看自己的缺點，習慣在他人和自己之間築起一道牆，留點距離，也因此讓人感覺你看起來比較冷淡，這類人很適合往理工科相關產業發展。

D.向下看

選擇Ｄ的人個性比較消極，常常沒辦法坦率地表達出自己內心的想法，但另一方面你們為人處世上也很老實，很容易上當受騙卻不自知。

E.一直盯著樓層顯示，只要門一開就要馬上衝進去

這類型人的性格非常謹慎，也比較理性，因此不管在工作上或生活上都深受別人的信賴，但也因為不喜歡無法掌控的感覺，不太會跳脫舒適圈，很少會從事冒險的工作。
 

關鍵字：

心理測驗, 測試, 運勢, 電梯, 等電梯, 性格, 個性

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