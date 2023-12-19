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最佳聖誕送禮指南：Byredo秀髮護理組、AA禮盒讓身心一同療癒了

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記者曾怡嘉／綜合報導

聖誕氛圍越來越近，想在年末犒賞自己嗎? 或是正在煩惱交換禮物的要準備什麼？《ET FASHION》為你整理最佳聖誕禮物指南 。

#Melvita 

▲▼聖誕美妝指南。（圖／品牌提供）

▲Melvita 黃金堅果沐浴柔潤組，2,680元。

節慶限量上市的「黃金堅果油身體系列」，以摩洛哥堅果油為主角，其所蘊含獨特的油酸與必需脂肪酸是強化皮脂屏障關鍵，具有絕佳水合保濕功效，能增加肌膚彈性並強化修護皮脂膜，幫助提升膚質彈性與柔軟緊實。

#Skandinavisk

▲▼聖誕美妝指南。（圖／品牌提供）

▲Skandinavisk White Christmas 銀白聖誕 迷你香氛蠟燭禮盒，90g*2，2,080元。

以銀白配色營造出雪國聖誕的浪漫氛圍，禮盒內包含兩款JUL微醺熱紅酒和SNÖ 雪落星野兩款香氛，微醺熱紅酒的香調是帶有肉桂、丁香、薑、蜂蜜、香料酒的東方調；SNÖ 雪落星野則是清新、清爽和冰乾燥香調，帶有冬季漿果和冰凍毛櫸木，調性為帶有耶誕冬青、寒霜木的清新香調。

#Byredo

▲▼聖誕美妝指南。（圖／品牌提供）

▲Byredo 限量鬱金香秀髮護理組，3,600元。

Byredo 以全新的髮香噴霧組合開場，新增一款印有品牌 B 標誌的巧梳，限量的秀髮護 理組讓冬日風颳易毛躁的髮絲獲得最溫順的呵護

#MALIN+GOETZ

▲▼聖誕美妝指南。（圖／品牌提供）

▲MALIN+GOETZ 大麻草香氛禮盒，4,250元。

經典明星商品組合，從淡香精到香氛蠟燭，個人用香與居家香氛一盒滿足，一起徜徉在讓人陶醉的時髦大麻草香氣中，以性感清新的大麻草混合辛辣的精華，讓人一聞就愛上。

#AROMATHERAPY ASSOCIATES

▲▼聖誕美妝組合。（圖／品牌提供）

▲AROMATHERAPY ASSOCIATES 舒心樂活禮盒，4,000元。
從沐浴放鬆、水分補給、肌膚呵護，讓怡神複方精油幫助擺脫緊張、緩解不安的情緒。身體則是透過舒緩凝膠，以不同特性精油交替作用，讓肌肉也充分釋放緊繃壓力。

關鍵字：

聖誕指南, 美妝, 盤點

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