重回小V臉！超強「緊緻保養新作」盤點　為肌膚穿上隱形塑身衣

▲擁有小V臉是年輕的象徵。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

隨著年齡增長，下半臉的骨骼變小會導致地基坍塌，造成脂肪下滑變成惱人的嘴邊肉、雙下巴；當臉部輪廓線消失、下垂鬆弛沒精神都會讓人看起來視覺老化，這時候找回輪廓線是當務之急，盤點緊緻話題新品，讓你重回小V臉。

▲SHISEIDO 激抗痕 彈力帶緊緻V臉夜間精華，40ml，5,800元。

內含獨家珍稀緋紅花緊緻活萃成分，幫助為肌膚底層的隱形能量網注入強大生命力，並啟動全新彈力帶瞬塑科技，就像為肌膚一整晚穿上隱形的塑身衣，將肌膚支撐束起來。

▲Revive 緊緻胜肽V臉膜，6片，3,800元。

以物理與奢華成分雙重緊塑，幫助對抗地心引力，向上提拉下顎及頸部線條，添加品牌獨創複合新生胜肽及複合緊緻胜肽，宛如居家音波般雕塑下半臉輪廓線。

▲ESTEE LAUDER Pro極速撫紋抗皺筆，25ml，4,200元。

添加菸鹼醯胺成分，協助緩解細紋與皺紋生成，幫助強健肌膚屏障，小球藻及維生素C等成分，能強化抗氧化能力使視覺年齡更年輕。

#小V臉按摩法

步驟1．將拇指放在下巴下顎線的起點。向上提拉至耳朵下方。

步驟2．用八根手指放置於臉部下顎線為起點，分為前中後三個位置由下往上拉提，直至顴骨下方。

步驟3．用中指按壓眉毛內端的凹陷處的攢竹穴3秒，然後沿著眼睛下方的骨緣，從內眼角推到太陽穴，緊緻眼周肌膚。

步驟4．將左手四指放在左耳前方的頰骨處，向左右伸展並保持3秒，塑顏你的輪廓線。