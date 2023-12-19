fb ig video ETtoday search mobile

容易緊張焦慮？營養師曝5種「穩定情緒食物」　讓你吃出好心情

>

▲▼ 對抗焦慮！營養師曝5種穩定情緒食物。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師分享能幫助穩定情緒、對抗焦慮緊張的5類食物。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

你也是容易焦慮、一忙就緊張兮兮的人嗎？想要放鬆心情，除了透過運動、休閒活動，吃對食物也很有幫助。營養師陳心驊（菲菲）就分享5種能幫助穩定情緒的營養素，不僅能幫助神經物質傳導更穩定，還能分泌讓人感到快樂的荷爾蒙－血清素，讓你的情緒不再像坐雲霄飛車，劇烈起伏。

▲▼ 對抗焦慮！營養師曝5種穩定情緒食物。（圖／示意圖／達志影像）

＃礦物質鈣

礦物質鈣能幫助放鬆肌肉、穩定神經系統，像是乳品類、小魚乾、黑芝麻和傳統豆腐、豆漿等豆製品等都是富含鈣質的食物。

＃礦物質鎂

鎂能協助神經傳導，協助合成血清素，而血清素又是能調節情緒、睡眠、食慾和壓力等多方面的關鍵要素。想補充礦物質鎂，建議可多吃深色蔬菜、堅果類、全穀類、海帶等食物。

▲▼ 對抗焦慮！營養師曝5種穩定情緒食物。（圖／示意圖／達志影像）

＃色胺酸

色胺酸是合成血清素及褪黑激素的原料，而魚肉、全穀類、乳品類、堅果類都是很推薦的含色胺酸食物。

＃維生素B群

維生素B群能幫助維持神經系統運作，協助褪黑激素合成，像是深色蔬菜、肉類、全穀類、乳品類等都是富含維生素B群的食物。

▲▼ 對抗焦慮！營養師曝5種穩定情緒食物。（圖／示意圖／達志影像）

＃維生素D

缺乏維生素D時會焦慮，降低免疫系統。建議平時可多吃蕈菇類、鮭魚、雞蛋等食物幫助補充維生素D，也要適時多曬曬陽光，幫助身體合成維生素D。

關鍵字：

焦慮, 緊張, 情緒, 穩定, 舒緩, 快樂荷爾蒙, 食物, 飲食, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

容易落髮3種食物不要吃！高糖、辛辣都要繞道

容易落髮3種食物不要吃！高糖、辛辣都要繞道

容易緊張焦慮？營養師曝5種「穩定情緒食物」　讓你吃出好心情

容易緊張焦慮？營養師曝5種「穩定情緒食物」　讓你吃出好心情

最佳聖誕送禮指南：Byredo秀髮護理組、AA禮盒讓身心一同療癒了

最佳聖誕送禮指南：Byredo秀髮護理組、AA禮盒讓身心一同療癒了

秋冬乾到脫屑？皮膚科醫師教「2+1保濕法」補水比面膜還有效 100元以下就可以買到的美妝小物！高CP值、熱銷20年學生黨也買得起 婚後黏人忠誠的三大星座男！TOP 1很重視家庭生活　對老婆依賴又溫柔 超準心理測驗！「等電梯時你會做什麼」秒看真實性格和適合工作 宜得利1300坪敦北旗艦店12／22開幕　獨賣「奶黃包」超可愛 營養師曝「紅豆甜點熱量圖鑑」、提醒4種人要注意攝取量 《歡迎回到三達里》人間清醒8金句：裝開心是工作賺錢時才需要做的事

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面