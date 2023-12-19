85度C 12／24限定一天咖啡「第二杯25元」　麵包限時「第二個半價」

▲85度C推耶誕夜優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

為迎接耶誕節到來，連鎖咖啡85度C推出小確幸優惠，加持節慶氣息，平安夜12／24當天全天祭出咖啡第二杯24元優惠，此外還限時加碼麵包回饋，同品項第二個半價；星巴克耶誕數位體驗仍持續，記得每天滑滑手機拿買一送一；cama café在12／22限定1天推出會員日活動，當天消費者憑會員APP專屬優惠券，可享購買大杯以上飲品全品項「15杯85折」或「30杯85折」優惠。

85度C在平安夜推出優惠，12／24全天消費者至門市購買大杯咖啡系列，不限冰熱、同品項第二杯特價25元，換算下來折扣約63折，每人現買現取限購三組（共六杯），寄杯辦法依各門市公告為主。

此外，12／24當天下午1點開始到晚上10點限時8小時，全台85度C麵包坊，也推全品項麵包第二件半價優惠，其規則為限同品項、特價品除外（外送及餐盒不適用）。業者表示，包括推薦款的聖誕麋鹿造型麵包、甜可頌、胡椒芝士圈、香蔥起士和鮪魚香蔥等都有優惠，12／19至12／25期間，七款指定長條蛋糕，任選兩條特價359元。

▲星巴克數位活動買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲專頁）

星巴克在12／28前推出「REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗」，只要進入活動網址，登入LINE或FACEBOOK等帳號點選體驗內容，完成數位遊戲，即可獲得限定的專屬優惠，包括買一送一、第二杯半價等優惠券，其兌換期限為獲券日2天內。

進入數位體驗之後，先選擇自己喜歡的禮物包裝，之後再選擇搭配的緞帶顏色組合起來，就可獲得專屬優惠券，整個體驗完成時間大約一分鐘，就能等著開啟優惠囉，使用者可選擇用LINE帳號、FACEBOOK帳號或GOOGLE帳號登入，優惠券會自動儲存在手機內。

而幾乎整個12月的優惠粉紅泡泡，讓消費者在邁入冬日迎接許多年節歡慶的時刻，也能有一杯暖心咖啡的溫馨時光，但須注意此優惠仍有門市限定。

另一間連鎖咖啡路易莎，也針對上午消費人潮，對自家黑卡忠實會員持續推出優惠，目前已邁入最後一個月份，12月底前黑卡會員上午11點前咖啡飲品第二杯半價、購買超值活力早餐加1元升級美式黑咖啡，上午11點後喝咖啡吃蛋糕，蛋糕享9折優惠、扣5點換任一飲品，可享定價9折優惠。

▲cama年終會員慶開跑，平常會寄杯的消費者不妨趁此出手。（圖／業者提供）

cama café推出會員年終慶活動「照亮會員日」，12／22限定1天，當天消費者憑會員APP專屬優惠券，可享購買大杯以上飲品全品項「15杯85折」或「30杯85折」優惠，對於該品牌來說85折是少見的優惠幅度，有習慣購買cama café的消費者不妨趁這時直接寄杯囤起來。

cama café也表示，除寄杯優惠之外，在12月下載cama café APP並完成註冊成為新會員，再加碼提供3張10元全品項飲品購物抵用金，限量2萬組送完為止。