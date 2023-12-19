隋棠失聲談飾品愛牌停不下來　收納達人避鍊子打結悲劇

▲隋棠抱病出席愛牌agete忠孝旗艦店開幕活動。（圖／記者劉亮亨攝）

記者陳雅韻／台北報導

日本輕珠寶品牌agete忠孝旗艦店今正式開幕，品牌忠實擁護者隋棠抱病參加，雖然嗓子不適，但談起愛牌仍忍不住打開話匣子，自招是一家五口最愛漂亮的人，出門平均要花半小時至40分鐘，必戴的飾品是耳環，她尤其鍾愛今所戴的agete金字塔型的糖塔式切割寶石作品，笑著說：「給我純潔又可愛的感覺。｣



▲隋棠是agete的忠實擁護者。（圖／記者劉亮亨攝）

由於收藏眾多，隋棠已升級為飾品收納達人，她透露：「其實是agete教我的，最好用的就是小小的夾鏈袋，以對的方法收納鍊子才不會打結。｣ 今開幕的忠孝旗艦店中，又有不少款式令她心動，因為品牌一口氣端出銀座復刻系列、忠孝旗艦店開幕系列以及獨家商品Grisaille系列，都是數量稀少的限量商品。

▲agete忠孝旗艦店正式開幕。

agete銀座復刻系列靈感源自祕密花園，採用玫瑰飾切割的紅寶石，搭配六邊形金框打造出花園輪廓，金框上還有細緻雕刻代表植物圖騰；忠孝旗艦店開幕限定系列則主打糖塔式切割寶石作品，小巧細緻但存在感十足。



▲模特兒佩戴agete忠孝旗艦店獨家10K蛋白石與鑽石Combi OP Ruines耳環，18,800元。





▲agete忠孝旗艦店開幕系列10K綠石英耳環，18,400元。

▲agete忠孝旗艦店開幕系列10K紅石英戒指，20,500元。

▲agete銀座復刻系列14K紅寶石與鑽石祕密花園項鍊28,300元，耳環29,300元。

同樣來自日本的輕珠寶品牌AHKAH，於聖誕節前夕發表「cerf-volant pavé」密鑲鑽石珠寶，為節慶裝扮增添璀璨光彩，代表作為chandelier flow grand耳環，鑲嵌美鑽的18K金三排弧形線條流洩而下，隨著身體律動而輕晃搖擺，非常吸睛；個性之選則是cerf-volant pavé sequence單邊耳環，由三角形構成半圈，鑲鑽與未鑲鑽的18K金交錯排列，另有戒指可配成套。



▲AHKAH chandelier flow grand鑽石耳環。（圖／AHKAH提供，以下同）

▲AHKAH cerf-volant pavé鑽戒，23,700元。

▲AHKAH cerf-volant pavé sequence單邊耳環，24,700元。