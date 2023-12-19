Berluti春夏更潮了！全新「B標誌」樂福鞋、48小時旅行袋滿足高級感

記者鮑璿安／台北報導

以製鞋工藝起家的法國品牌Berluti，近年來有年輕化的趨勢，2024春夏系列展現了異材質拼接的活力面貌，各類標誌性圖紋樣式，從Patina、Scritto再到Iconic印花，皆以全新的工藝形式呈現，全新的B Volute金屬標誌更成為辨識度象徵。

▲B Volute金屬標誌在鞋款和旅行袋中可見。（圖／品牌提供）



▲第一篇章《奢華故事》將面料和皮革翻玩。（圖／品牌提供）

本季依舊以故事章節來敘述新裝，第一篇章《奢華故事》將面料和皮革翻玩，寶藍色的工作夾克結合了羊絨和科技面料，沙色的軍裝夾克則將棉質與毛絨結合，呈現出時尚且耐穿的風格； 而Berluti標誌性的Scritto圖案，則一躍而上可收納的風衣，展現輕盈時尚的面向。更從旗艦店Marbeuf中的經典圖騰中汲取靈感，B Volute樂福鞋和48小時旅行袋都可見此蹤跡。

▲《Iconic Summer別緻夏日》休閒裝。（圖／品牌提供）

▲手繪印花相當童趣。（圖／品牌提供）

第二篇章《Iconic Summer別緻夏日》則偏向休閒裝方面，染色的柔軟亞麻西裝，搭配不同藍色的褲款是夏日穿搭的正解，Scritto圖案、品牌的B標誌拆解在衣物的口袋或是細節處，值得細細解讀。配飾領域，經典款之一的Shadow運動鞋正式變身為全新的針織涼鞋，更方便穿搭；Toile Marbeuf帆布以新功能的背包和放大版Baluchon肩袋上展現，為Berluti新一季進行完美詮釋。

▲Bottega Veneta微風南山快閃店至2024 年 1 月 3 日 。（圖／品牌提供）

▲ Andiamo 提包 。（圖／品牌提供）

▲全新推出的 Gemelli 肩背包 。（圖／品牌提供）

同時，義大利精品 Bottega Veneta 於台北微風南山百貨帶來pop up 快閃店，延續簡約質感，以充氣氣球外觀打造顯眼又獨特的地標，同時展示品牌全新 2024 早春系列商品，延續著流動中的極致工藝理念，標誌性的皮革編織染製以各種亮眼彩盤，涵蓋 Andiamo 提包以及全新推出的 Gemelli 肩背包，都可在店內找到。