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看似乖巧其實內心最叛逆的三大星座！　Top 1藏超多秘密騙過一堆人

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▲▼ 星座 。（圖／翻攝自IG）

▲表面乖乖牌其實脾氣硬又叛逆星座Top 3 。（示意圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／綜合報導

常常遇到有些人表面上看來毫無殺傷力，以為是「乖乖牌」一枚，不過深入了解後才發現，原來他們內心超有主見又叛逆，從星座角度來分析，以下揭曉表面乖乖牌，其實脾氣硬又叛逆星座Top 3 ！

Top 3 處女座

處女座表現上感覺不太有殺傷力，總是一語不發好像沒什麼主見，其實他們早就在內心上演一場大戲，根本是表面不說其實超有意見，如果有人踩到了處女座的地雷，那麼乖巧可愛的他們會瞬間變臉，來捍衛自己的主權，而且處女堅持的事情基本上沒人能夠改變，跟外表有超大反差。

Top 2 天蠍座

天蠍座很擅長偽裝自己，也就是在還不熟悉的情況下，天蠍不會把真實的個性顯露出來，外表會維持隨和溫柔的態度，但是一熟悉就會發現，原來天蠍脾氣很硬，尤其是天蠍非常不喜歡聽到別人指導他們做事，越是勉強越要反著來，天生的叛逆個性誰也動不了。

Top 1 獅子座

獅子座外表看起來是很好相處的，但內心完全不是這麼一回事，他們天生有領導人格，不太會為了他人而改變自己的想法，因此也圍繞自我為中心，完全秉持著做自己為主軸。至於表面上良好的態度，也只是為了維持交友的親切感，很可能表面上答應你，內心卻想著一些完全相反的事情，惹到獅子座基本上沒好下場。

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關鍵字：

星座, 運勢, 天蠍座, 獅子座, 處女座

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