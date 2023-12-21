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台北6間餐廳超有氣氛！85樓夜景、米其林推薦過美味聖誕節

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文／MENU美食誌

聖誕大餐還沒決定嗎？小編都幫你準備好了，還不快約起來

BAGANHOOD蔬食餐廳
台北市信義區

店內裝潢採用復古配色，金藍兩色搭配上木質大門。餐點雖是蔬食料理，卻是用多樣未來肉擬真肉品蔬食，讓葷食者能漸漸轉換愛上蔬食料理。

▲BAGANHOOD蔬食餐廳。（圖／美食客Emma Chen提供）

CLOSET 衣櫥餐酒
台北市大安區

外觀為寶藍色的大衣櫥，店內打造如豪華地窖般華麗。從食材到擺盤都十分吸睛，推薦松阪豬口袋餅佐阿根廷辣醬、風味鹽PRIME翼板牛排和酥炸軟殼蟹墨汁燉飯。

▲CLOSET 衣櫥餐酒。（圖／美食客河配魚提供）

FOURPLAY CUISINE
台北市大安區

調酒十分有創意，以當季水果、花草香料或是各種茶類加入各式基酒做成的調酒，依照客人喜好、口味、心情來做調整，在台北酒吧界是一間頗有名氣的店。

▲FOURPLAY CUISINE。（圖／美食客Rain到哪吃到哪提供）

BOOK ING BAR中山店
台北市大同區

占地66坪、擁有全台北最長9.5公尺吧台，座位舒適走道寬敞，提供多種創意酒款，推薦奧黛麗的香水味、超蝦曼谷麵和不忘偷吃鹹酥雞。

▲BOOK ING BAR中山店。（圖／美食客Appleradish提供）

隨意鳥地方101觀景餐廳
台北市信義區

自1988年成立至今，為台北最有歷史的義大利菜餐廳。套餐包含湯品、前菜、主餐、甜點及飲料，可以邊欣賞85樓美景搭配薩克斯風演奏。

▲隨意鳥地方101觀景餐廳。（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

MOLINO DE URDÁNIZ 渥達尼斯磨坊
台北市中山區

連續17年獲得米其林殊榮，融合了西班牙與法式料理，將美學融入廚藝，巧妙詮釋台灣在地食材的美味，每一道餐點都能營造出華麗又紮實的味蕾饗宴。

▲渥達尼斯磨坊。（圖／美食客Yvonne Wu提供）

延伸閱讀

嚴選台北六間CP值超高的無菜單料理，讓你荷包花少少，內心吃飽飽！

赤峰街美食 BEST OF THE BEST !一級戰場中山區脫穎而出的美食

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關鍵字：

MENU美食誌, 台北, 聖誕節, 餐廳

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