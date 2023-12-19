東京芭娜娜「米奇新包裝」超有節慶氛圍！焦糖與奶油濃郁雙內餡口感升級

記者鮑璿安／台北報導

日本知名伴手禮品牌東京芭娜娜（TOKYO BANANA）又有話題新品推出了，這次主角是大人小孩都喜歡的米奇，換上限定版本「米奇焦糖蛋糕」，不光包裝超有節慶氛圍，連內餡也療癒到爆炸！

▲東京芭娜娜（TOKYO BANANA）又有話題新品推出了，這次主角是大人小孩都喜歡的米奇 。（圖／翻攝自產品官網）

東京芭娜娜帶來聖誕與新年全新禮盒，聯手迪士尼推出「米奇焦糖蛋糕」，在標誌性的軟糯蛋糕上藏入5種不同的米奇人物肖像以及一款可愛米妮，讓人捨不得入口，而內餡口味更是升級成為雙重享受，焦糖與奶油綿密夾心香氣十足，簡直是螞蟻人的最愛。





▲5款米奇肖像以及一款可愛米妮出現在蛋糕上。（圖／翻攝自產品官網）

這次分為四入裝以及八入裝，送禮自留都很適合，連包裝也非常用心，選用聖誕節專屬閃亮的金銀雙色搭配招牌米奇標誌，換上了亮色領結的米奇更是可愛度加倍。這次禮盒還會隨機送出米奇、米妮、唐老鴨、黛西等主角人物的貼紙，提供粉絲收藏，正好在日本旅行的民眾千萬別錯過入手！

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）