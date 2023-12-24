星・變美／「最仙小龍女」57歲超像女大生！凍齡美貌有8塊腹肌很狂

記者李薇／台北報導 圖／carmanlee0816 IG

香港女演員李若彤演出過《神鵰俠侶》、《天龍八部》、《楊門女將》等戲劇，更是因為在《神鵰俠侶》劇中飾演小龍女廣為人知，受到很多粉絲喜愛，直到現在已經57歲，狀態仍然超級好，不僅身材纖細，臉蛋更是沒有皺紋，超級凍齡。

1.自製唇膜

李若彤對於嘴唇的保養超級重視，只要睡覺前、早上都會隨時塗抹護唇膏，甚至吃完飯擦嘴也會立刻補，只要嘴巴真的很乾的時候，就會塗抹上厚厚的凡士林蓋上保鮮膜，使用熱毛巾敷5到10分鐘，再用棉籤把死皮刮下來，就可以擁有超嫩的雙唇。

2.隨時補充護手霜

不僅是臉部肌膚的保養，李若彤對於手部也非常重視，隨時隨地無聊就會塗抹一下護手霜，身邊也會有很多小小的分裝瓶，只要手乾就會時刻塗抹。

3.洗完澡立刻塗身體乳液

身體乳液多數人都是睡覺的時候使用，但是李若彤建議，一定要在洗完澡的時候，身體擦半乾就可以立刻塗抹身體乳，這樣吸收會更好，然後在關節的手肘、膝蓋等部位，會透過厚塗的方式，加強滋潤度。

4.身體乳加潤膚油

李若彤也指出，很多人買了潤膚油覺得很難推，關鍵就是因為身體是乾的，真的不要擦很乾再塗抹，只會推不開，除了要在身體濕潤的時候使用，她還會把身體乳液裡面混合潤膚油，像是比較乾燥的冬天就可以輕鬆應對，完全不怕乳液不夠力。