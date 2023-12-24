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屏東必買伴手禮TOP 6！最美麵包店、海鴻萬巒豬腳非吃不可

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文／MENU美食誌

屏東有山巒、海岸、農村、漁村及原鄉部落，物產多元富饒，自然少不了在地精選的伴手禮。

美菊麵包店
屏東縣屏東市

有著屏東最美麵包店之美譽，美菊麵包店是用阿嬤的名字來取名，老宅改建、清水模設計，裝潢簡單素雅，麵包種類繁多，精緻可口。

▲美菊麵包店有屏東最美麵包店之美譽。（圖／美食客abouteat美食日記提供）

心之和烘焙屋
屏東縣潮州鎮

有著教父級乳酪蛋糕的心之和乳酪，口味多達10幾種，還會不定期推出季節限定口味，內用座位區是採戶外庭園式，綠意盎然相當舒適。

▲心之和烘焙屋。（圖／美食客Jeremy以食為天提供）

萬巒豬腳大王海鴻飯店
屏東縣萬巒鄉

肥瘦比例適中的豬腳，搭配上銷魂的蒜蓉醬汁，海鴻飯店萬巒豬腳是連蔣經國先生都曾吃過的屏東萬巒美食，另外店家也有提供宅配服務。

▲萬巒豬腳大王海鴻飯店。（圖／美食客SpiderlilyElf提供）

萬丹椒朋友&咬咬果
屏東縣萬丹鄉

將台灣小農用心種植的在地天然水果，製成各種產品，特別推薦牛番茄乾、愛文芒果乾、情人果乾及珍珠芭樂乾低溫烘烤的咬咬果，絕對是健康又好吃的伴手禮。

▲萬丹椒朋友&咬咬果。（圖／美食客蛋奶素小天后提供）

順興港口茶園
屏東縣滿州鄉

茶葉長期受海風吹拂，和一般種植在山裡的茶葉相比，多了幾分海洋風味，口感甘甜醇香，為恆春三寶之一。店家販售冷泡茶、霜淇淋，還有茶包跟茶葉。

▲順興港口茶園。（圖／美食客果果愛Fruitlove提供）

東港金星雙糕潤
屏東縣東港鎮

不同於麻糬的軟潤，雙糕潤軟中帶Q且不黏牙，口味多達10幾種，除了古早的黑糖口味，陸續研發出紅豆、芋頭、抹茶、花生等多種口味，是東港小三寶之一。

▲雙糕潤是東港小三寶之一。（圖／美食客奇怪的人提供）

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※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 屏東, 伴手禮

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