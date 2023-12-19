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趙露思「化身叢林公主」2套禮服美翻了！　鏤空枝葉刺繡藏不住好身材

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記者鮑璿安 ／台北報導

大陸女星趙露思憑著《偷偷藏不住》、《傳聞中的陳芊芊》人氣直升，可說是新生代中的矚目焦點，日前她出席大陸騰訊主辦的星光大賞，當天連換2套禮服，其中一套來自Yanina Couture 的鏤空枝葉禮服超有記憶點，成功展現好身材，與過往甜美氣息有很大反差。

▲▼ 趙露思 。（圖／翻攝趙露思工作室微博）

▲▼ 趙露思 。（圖／翻攝趙露思工作室微博）

▲▼ 趙露思 。（圖／翻攝趙露思工作室微博）

▲ 趙露思穿著莫斯科女裝品牌Yanina Couture 2023秋冬訂製系列   。（圖／翻攝趙露思工作室微博）

趙露思第一套造型來自莫斯科女裝品牌Yanina Couture 2023秋冬訂製系列，猶如叢林公主般，結合野性的自然圖騰刺繡，雲霧繚繞、繁盛枝葉充斥，和輕柔薄紗元素相佐，輕鬆融合性感姿態，當中不規則的鏤空線條和平口細節處理，襯托趙露思的好身材。她以盤髮露出鎖骨，搭配René Caovilla厚底鞋履，打造姣好比例。

▲▼ 趙露思 。（圖／翻攝趙露思工作室微博）

▲▼ 趙露思 。（圖／翻攝趙露思工作室微博）

▲趙露思換上了印度高級訂製服品牌Rahul Mishra 。（圖／翻攝趙露思工作室微博）

而當天第二套造型，趙露思換上了印度高級訂製服品牌Rahul Mishra，延續第一套造型的自然刺繡，通過細膩的閃片拼接粉色花卉和葉片，增添異域風情，而趙露思也罕見演繹深V廓形禮服，轉身同時露出大面積白皙美背，不經意間釋放有別過往的成熟氣息，兩套造型都令粉絲眼前一亮。

關鍵字：

趙露思, Yanina Couture, 紅毯, 造型, 大陸, 女星

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