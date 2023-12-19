「抗老界天花板」來了！超高效護膚體驗在家保養媲美SPA超奢華

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

逆齡抗老是女性都在追求的夢想，讓歲月的痕跡不在臉上留下印記，優雅漂亮的變老，最近就有不少厲害的頂級保養單品上市，運用最高科技以及頂級成分，讓肌膚可以停留在最棒的狀態，媲美SPA般的高效能量，真的一定要關注。

＃La Prairie 鉑金臻稀注顏面膜組，售價55200元

實現「永恆之夢」無懼歲月的流逝，為頂級抗老保養再創顛峰，來自瑞士抗老專家La Prairie在2024年突破自我，再度推出全新的鉑金注顏面膜組，研發出12支單劑量的高濃度抗老成分，擁有滿滿的超濃縮膠原蛋白與高分子玻尿酸成分，一劑就可以直達肌底，簡直就是直飛到瑞士抗老調理中心做一趟護膚療程，效果有夠立即，重點是在家就可以輕鬆使用。

這次的高濃縮精萃更搭配了潤澤的乳霜面膜單品，在使用完一整管的精華成分之後，直接使用面膜乳霜封存所有養護能量，同時透過裡面的配方還可以激活抗老成分運作，而且不需要沖洗的方便性，更可以一整晚為肌膚注入高分子的能量補充，直接就可以取代乳霜的步驟，一周使用1到3次的效果最好。

＃雅詩蘭黛 白金級黑鑽松露逆時煥顏霜，50ml、售價12500元

雅詩蘭黛持續鑽研逆齡的奧秘，更是攜手哈佛大學、麻省理工學院等頂級科學權威，歷時15年才終於掌握獨家專利科技「長壽肌因逆齡科技」，研發出全新升級推出白金級黑鑽松露逆時煥顏霜，透過更極致的科技與成分，可以掌握年輕的肌齡，更是世界第一罐提出頂級乳霜概念的品牌。

這次的煥顏霜鎖定的就是輕熟女、想要入手第一瓶奢華乳霜的首選，綿密細緻的質地，不僅使用領先業界的科技，更是添加天然萃取成分黑鑽松露精萃，除了修護肌膚底層的狀態，更是可以加強肌膚彈力澎潤，同時淡化紋路與黑色素，讓肌膚散發出透亮緊緻的膚況。