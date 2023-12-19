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400坪「旭集」進駐台中大遠百！　中部獨家明年母親節前開幕

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▲▼旭集和食集錦由饗食天堂所屬饗賓餐旅集團打造的全新品牌。（圖／遠東百貨提供）

▲旭集和食集錦為饗賓旗下最受歡迎的吃到飽之一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如、陳雅韻／綜合報導

饗賓集團旗下最受歡迎的日式精緻吃到飽「旭集」，確定插旗台中大遠百開出該地區首店，共有400至500坪寬廣空間，預計將掀起台中地區吃到飽市場另一波熱潮，台中大遠百是該區指標性貴婦百貨之一，今年也積極啟動精品改裝，光香奈兒櫃位就要擴大一倍，預計明年香奈兒旗艦店就會到位，其堅強的精品客層也正好與旭集的定位相呼應。

▲旭集義享店，黑鮪魚。（圖／饗賓餐旅提供）

2023年疫情逐漸解封，今年各家百貨都因民眾逐漸外出走跳受惠，其中餐飲更是爆發性的大成長，民眾在家待久了想在外面吃飯、跟家人相聚，讓餐飲迎來全年暢旺的榮景，而百貨內餐飲更是因為不受天氣影響、有停車位與選擇多元等因素，逐漸成為多數民眾的首選，許多百貨周末餐飲都是一位難求。

▲▼旭集。（圖／饗賓餐旅提供）

饗賓旗下吃到飽餐廳高端系列除了饗A JOY，饗饗與旭集最高客單也都達到2,000元，主打日式精緻料理的旭集，從首店於A13信義遠百開幕後就高朋滿座，之後在遠百體系下的遠百竹北也有好成績，幾乎都是排隊狀態，年營收都在4億元上下，如今再與遠百合作，進駐台中大遠百開出在地首店，預計明年母親節前就會開幕見客。

▲▼ Tiffany Blue Box Cafe 。（圖／公關照）

▲亞洲第一家Tiffany Blue Box Café，於新光三越信義新天地A9館2樓登場。（圖／Tiffany提供，以下同）

亞洲首家Blue Box Café Taipei落腳新光三越信義新天地A9館2樓，12／19正式開幕，承襲紐約第五大道總店的設計精髓，所有家具家飾皆以品牌經典Tiffany Blue色調打造，並使用Tiffany T True系列餐具，呈獻精緻美味的早餐、下午茶及季節性菜單，以及各式調酒及無酒精飲品。

▲▼ Tiffany Blue Box Cafe 。（圖／公關照）

▲Blue Box Café Taipei傳承紐約第五大道總店設計元素，所有家具家飾皆以品牌經典 Tiffany Blue 色調打造。

Blue Box Café Taipei主牆面裝飾著美國藝術家莫莉哈奇（Molly Hatch）創作的69 件手繪瓷盤組成藝術品，抬起頭則可見滿滿的Tiffany Blue Box，吧台區則以被譽為希望之石的天河石打造而成；內部共有28個座位，Tiffany色調椅子、抱枕，以及以法國瓷器之都Limoges的瓷土製成的Tiffany T True系列餐具，都讓人直呼想要，目前已開放線上訂位，但已滿到明年1月初。

▲▼ Tiffany Blue Box Cafe 。（圖／公關照）

▲牆面上的裝置藝術由 69 件手繪瓷盤組成，出自美國藝術家莫莉哈奇之手。

關鍵字：

旭集, 台中大遠百, 吃到飽, TIFFANY

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