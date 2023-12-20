龍麟紋繞G-SHOCK錶圈　金龍錶霸氣又貴氣

▲G-SHOCK龍年生肖錶款MTG-B3000CXD-9A，35,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

明年農曆年將迎來龍年，CASIO旗下G-SHOCK以「金龍」為主題設計的生肖錶MTG-B3000CXD-9A搶先曝光，具象的龍圖騰裝飾錶背，腕錶正面則取龍麟為設計元素，不鏽鋼錶圈和錶帶環上的龍鱗皆經過金色IP處理，並透過蝕刻和雷射加工形成獨特紋理，而面盤則印有龍鱗圖案，配上金色寬指針，盡顯貴氣與霸氣。



▲G-SHOCK龍年生肖錶款MTG-B3000CXD-9A不鏽鋼錶圈和錶帶環上的龍鱗圖案皆經金色IP處理。

G-SHOCK龍年錶內在也強悍，具雙層碳核心防護構造，以碳纖維強化樹脂錶殼保護機芯，並利用金屬零件密合外層錶殼，達到絕佳抗震防護效果；功能則配備Tough Solar太陽能電力系統與世界六局MULTIBAND 6時間校準訊號，並配有 Mobile Link 功能，可透過 Bluetooth® 與智慧型手機配對操作時間。



▲G-SHOCK龍年生肖錶款MTG-B3000CXD-9A背蓋雷射雕刻上飛龍圖案。

不僅腕錶品牌推出龍年新作，時尚配件品牌也追上風潮，比利時品牌Kipling首度攜手環球影業《小小兵》，推出KIPLING LOVES MINIONS小小兵聯名系列包款，令人驚喜的是以及將來臨的農曆龍年為靈感，融入黑龍紋襯托金色的可愛小小兵，另有呼應冬季氛圍的毛毛款，全系列共有經典City Pack猴子包、RIRI千層包、Gabbie牛角包等7種款式，而招牌Kipling小猴則與金龍一起化身吉祥吊墜，為包款注入活潑氣息。



▲KIPLING LOVES MINIONS小小兵聯名系列黑底龍紋拉鍊掀蓋後背包，5,680元。（圖／KIPLING提供，以下同）



▲KIPLING LOVES MINIONS小小兵聯名系列黑底龍紋單肩隨身斜背包，4,080元。