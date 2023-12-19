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你是一個有眼色的人嗎？超準心測絕對必試

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記者李薇／台北報導　圖／小紅書

人們常常會說「眼色」來表示你懂不懂得看人的情緒與狀況做事，而你是一個有眼色的人嗎？以下這個心理測驗可以知道你是否有這項特質。

Q：以下哪一個皇后你看起來覺得最險惡？

▲心理測驗,占卜,。（圖／小紅書）

1.選擇1的你，你的洞察能力不是很強，常常給人比較粗心大意的印象，而且通常你對什麼事情都不太會有自己的意見與想法，所以常常身邊人跟你抱怨提起某事件的時候，都不太有共鳴，久而久之就不會有人想要跟你分享，建議可以多培養自己的觀察力。

2.選擇2的你算是有一點點的洞察力，因為你相當滿足於現狀，也不喜歡自己的生活有太大變化，所以你根本就不想要去了解任何人，也可以說是一個聰明的人，對於對方釋放出的意念完全不關心，只要自己過得安穩就好。

3.你可以說是一點洞察能力都沒有，因為你喜歡直來直往的做事方式，特別不喜歡暗藏小心思，甚至總覺得每個人都應該坦誠的對待對方，但像是你這樣的人現在已經很少了，大多數都是比較會偽裝自己的狀態，建議可以培養一下這樣的技能，可以讓自己在人際關係中更得心應手。

4.你是一個洞察力非常強的人，可以說是很會看別人的眼色，你擁有極其細膩的心思，別人想什麼都可以從小地方看出來，這跟你的成長環境有很大的關係，而且也因為這個特點，你的情商很高，也是眾多人喜歡你的原因。

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關鍵字：

心理測驗, 占卜

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