精品賣翻！遠百全年業績突破600億元　台中店明年迎香奈兒旗艦店

▲全球精品熱賣風潮尚未停歇，帶動不少賣場業績再創新高，此為香奈兒在街頭的獨立店。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡惠如／綜合報導

疫後消費者走出家門，實體通路受惠內需回溫，遠百表示截至上周，已突破全年業績目標600億元，連謹慎看待的周年慶檔期，也有小幅1.5％成長，10間分店中以台中與板橋兩間分店成長最大，目前2間店也正進行大幅改裝，台中大遠百香奈兒將從一樓延伸到二樓成旗艦店，預計明年就會正式開幕。

精品、餐飲雙雙帶動，遠百全年業績突破600億元創下歷史新高，板橋大遠百今年業績達到120億元、台中大遠百目前業績已破200億元，精品力道仍強勁，以台中大遠百為例，精品業績佔比達到40%，即便香奈兒目前改裝移置2樓臨時櫃，業績還比去年成長20%，主因在於搶手的商品仍然搶手，此外服飾今年也「賣爆了」，業者表示消費者已經買到「一進貨就來搶」的地步。

▲明年台中大遠百將迎來香奈兒旗艦店，此為示意圖。（圖／unsplash）

對此台中大遠百明年針對精品也持續積極改裝，包括香奈兒將從一樓擴大到二樓，面積也大上一倍，愛馬仕明年也會改裝調整，Dior也擴大，除女裝配件之外，男裝也加入陣容。

遠百營運長林彰豐表示，遠百去年業績575億元，今年達到600億元，主因是在今年1至6月的買氣非常好，整體約成長10%，下半年有出國潮加上去年基期高，周年慶表現跟去年差不多，針對明年景氣則表示第一季有選舉與基期高的因素，成長應該不會太好，下半年表現應該會比較好。

除板大與台中大遠百之外，竹北遠百的表現預估也打到67億元至68億元，比去年的65億元持續成長，目前已經是遠百第三高，A13信義今年也有機會可達50億元。

▲遠百推出耶誕檔期優惠。（圖／業者提供）

2023年即將邁入尾聲，遠百趁一年之末再推購物滿額優惠，遠百全台10店即起到12／25（遠百板橋中山12／20~12／25），百貨服飾當日滿5,000元送500元抵用券，抵用券面額為200元+300元，200元券在本檔12／26前百貨服飾單筆消費1,000元時抵用；300元券於下一檔抵用。持6家銀行信用卡全館特定品牌、當日單筆刷6,600元並分6期，送200元抵用券；當日單筆刷6,600元送滿額禮100元抵用券。



針對高消費再推加碼禮，全館當日累計每滿2萬元加送500元抵用券（大家電及部分專櫃除外），該500元抵用券可於明年2／29前百貨服飾消費時抵用。

▲麗晶精品業績再創新高，也推出耶誕檔期優惠。（圖／業者提供）

在迎接國境開放的2023年，精品市場看似充滿挑戰，實際上熟客模式經疫情期間催化更深，使得長期經營高端市場的麗晶精品更加站穩腳步，今年麗晶精品迎來70億元營業額，破歷史新高，除了連年調漲的精品售價因素之外，與客戶的長期經營更是難以取代的關鍵因素。

▲MIA BOUTIQUE Carolina Herrera珍珠項鍊縮褶開衩洋裝，價格店洽；LORO PIANA KALGOORLIE 真絲混紡喀什米爾女士外套，價格店洽。

全球精品以熟客為主要客層，即便走入國外旗艦店，也不一定能買到想要的貨，疫情期間台灣精品市場血拚實力買到讓國外總部刮目相看，好貨不比國外少，自然仍是貴婦購物重點，明年即便全球都預估精品市場將出現業績成長放緩，麗晶精品仍表示全年目標上看80億元。

麗晶精品表示，珠寶表現依舊亮眼，且有年輕化的趨勢，以往珠寶主客層都在40歲以上，現在也多了不少30歲的客人，也讓百萬元以上的大單數增加20%，單筆千萬元的大單也有增加，今年黑卡會員也突破1500人新高，館內6間珠寶品牌都是全台業績最高的旗艦店。

▲BOUCHERON Plume de Paon孔雀羽毛系列手鐲，價格店洽；CHAUMET Les Acrostiches Jeux de Liens密語手鏈，價格店洽。

此外今年在Quiet Luxury（安靜奢華）風潮的影響下，也讓麗晶精品館內本來就以低調為特色的精品如BRUNELLO CUCINELLI、GIANVITO ROSSI、STEFANO RICCI等，獲得更多超高端客青睞，成為貴婦們下一個採買重點，平均業績也默默成長30%。

▲STEFANO RICCI推薦拼色運動外套，推薦價34,000元；GIANVITO ROSSI 瑪麗珍漆皮款式Ribbon Jane，價格店洽。

麗晶精品於12／15至明年1／1展開 「耶誕禮讚」購物季，集結五十多間國際精品，推出獨家且專屬的商品與禮盒，提供年末一連串佳節的商品饗宴，並有2間全新開幕餐飲，包括日本大阪米其林一星焼鳥 市松海外首家姐妹店「fumée」，以及米其林一星T+T旗下新品牌 「Circum-」。單日消費滿2萬元，可獲Tsubaki Salon經典原味鬆餅；滿5萬元可獲Robert Mondavi Private Selection紅酒；消費滿10萬元可獲Nachtmann曼波沙拉缽；消費滿20萬元可獲BergHOFF開瓶器三件組。

▲日本大阪米其林一星焼鳥 市松海外首家姐妹店「fumée」。

▲米其林一星T+T旗下新品牌 「Circum-」。