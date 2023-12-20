fb ig video ETtoday search mobile

96%的瘦子都會吃早餐　3個原則讓你越吃越瘦

>

▲▼吐司,早餐,熱壓吐司,沙拉。（圖／Pixabay）

▲早餐是一天熱量開啟的來源。（圖／Pixabay、stocksnap，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人想減肥或維持體重，總在思考是否要吃早餐，尤其近年風行的168斷食法，讓更多人為符合8小時進食原則，直接「犧牲」早餐攝取，在美國康乃爾大學研究人員的調查中，發現長年維持健康體重的瘦子，有96％的人都有吃早餐的習慣，只要進食早餐時遵守下列3個原則，即便不靠節食或多餘力氣，也能輕鬆維持體重。

▲早午餐,早餐,吐司,早午餐盤。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

以高纖為主，注意糖分
雖然早餐是離你晚上睡覺最遠的一餐，有時間消耗卡路里，不代表可以肆無忌憚的大吃大喝，早餐的選擇需要以高纖、低糖為主，最好是完全不要添加糖，有時候其實本身存在在食物裡的糖分，已經能讓你感受到甜的滋味了，燕麥、低熱量與糖分的水果、豆泥都是好選擇。最好不要食用加工品。

▲▼失憶,女孩,房間,麥片。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

需要攝取蛋白質
充滿能量的蛋白質，最好是在早餐時就能吃到，蛋或豆類都是很好的選擇，而且增加飽足感，讓身體不會一直向你喊餓，久而久之也能減少一天攝取的總熱量，注意吃蛋就要吃「真的蛋」，而不是饅頭夾蛋或燒餅夾蛋中的「蛋液」，若覺得吃蛋很麻煩，其實在家就能輕鬆做出水煮蛋。

▲早午餐,早餐,吐司,早午餐盤。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

先運動再進食
有研究顯示，早餐前先運動，會比午餐後再運動，消耗更多熱量，比利時進行的研究將兩組男性，在一定期間內攝取比平常多30%的熱量與50%的脂肪，發現在早餐前運動的男性組，不但完全沒變胖，胰島素濃度仍在健康範圍內，且一天燃燒的脂肪量，也比下午再做運動的男性組多更多。

關鍵字：

減肥, 減重, 塑身, 修身, 運動, 抗老, 吃不胖體質, 生活習慣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

嘴饞想吃東西不是餓！營養師曝：可能身體警告「缺乏營養素」

嘴饞想吃東西不是餓！營養師曝：可能身體警告「缺乏營養素」

趙露思「化身叢林公主」2套禮服美翻了！　鏤空枝葉刺繡藏不住好身材

趙露思「化身叢林公主」2套禮服美翻了！　鏤空枝葉刺繡藏不住好身材

超準心理測驗！「等電梯時你會做什麼」秒看真實性格和適合工作

超準心理測驗！「等電梯時你會做什麼」秒看真實性格和適合工作

年末聚餐不傷身！醫師：空腹勿喝酒、十字花科蔬菜有助酒精代謝 Vivienne Westwood巨大版華麗土星全台巡迴！內藏免費拍貼機、打卡再抽1.5萬 你是一個有眼色的人嗎？超準心測絕對必試 重回小V臉！超強「緊緻保養新作」盤點　為肌膚穿上隱形塑身衣 400坪「旭集」進駐台中大遠百！　中部獨家明年母親節前開幕 東京芭娜娜「米奇新包裝」超有節慶氛圍！焦糖與奶油濃郁雙內餡口感升級 年末12大話題聯名荷包拉警報！PAZZO X UR都好美、鬼鬼同款腋下包巨可愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面