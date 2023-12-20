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H＆M、MANGO年末折扣下殺5折！高領毛衣250元、素色棉T更狂百元有找

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記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供

最近氣溫溜滑梯，冬季新衣還沒買好買夠的人別擔心，快時尚品牌H&M宣布年末冬季折扣季正式開跑，全台14家門市男女裝及童裝衣物皆下殺至5折，像是冬季必備的套頭毛衣、針織衫，素色棉T、多款飾品更有低於半價的超狂優惠，甚至只要50元銅板價就能入手！MANGO也上周提前推出冬季折扣，全面5折起，約有八成商品價格落在290元～1,990元不等，都是買一件賺一件的必搶優惠。

H&M

H&M冬季折扣即日起正式開跑，全台14間門市男、女、童裝全面祭出超殺折扣低至5折。特價品項眾多，包括休閒風連帽上衣、連帽外套、Oversize運動洋裝，到冬季必備針織衫、套頭毛衣、高領套衫，或是西裝外套、棒球外套、寬管褲等應有盡有。

▲▼ H&M、MANGO年末折扣5折起！棉T百元有找。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲H&M 棉質T恤，原價249元，優惠100元。

▲▼ H&M、MANGO年末折扣5折起！棉T百元有找。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲H&M 棉質T恤，原價149元，優惠70元。

這場年末最後一波折扣超有感，即使是原價就很平實的單品，也有不少都有5折優惠甚至更便宜，像是一年四季都好搭的棉質T恤，原價249元，折扣後更直接來到100元，相當於4折；另一款原價149元的素色T恤更狂，折扣後只要銅板價70元，不趁這時多收幾件太可惜！

▲▼ H&M、MANGO年末折扣5折起！棉T百元有找。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲H&M 提花針織套衫，原價1,200元，優惠600元；刺繡棒球外套，原價1,799元，優惠900元。

▲▼ H&M、MANGO年末折扣5折起！棉T百元有找。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲H&M 短版圓高領套衫，原價499元，優惠250元。

而冬季必備的針織上衣、毛衣也有很多選擇，像是可愛搶眼的提花針織套衫，原價1,299元直接以不到半價的600元就能入手；擁有多色可選、百搭的短版圓高領套衫，5折優惠只要250元；又或是Y2K女孩必備一件的刺繡棒球外套，從1,799元直接砍半降至900元。

▲▼ H&M、MANGO年末折扣5折起！棉T百元有找。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲H&M 單排扣西裝外套，原價1,699元，優惠600元；短版外套，原價999元，優惠400元。

除了服飾必買，配件類優惠更不能錯過，包含蕾絲髮圈、耳環、髮夾組、耳釘組到鯊魚夾等，都只要50～70元的銅板價就能輕鬆入手！尤其即日起～12月22日更加碼推出折上折，凡購Sale紅標折扣商品3件以上，再享9折優惠！（優惠僅適用於紅 標折扣商品）

▲▼ H&M、MANGO年末折扣5折起！棉T百元有找。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲H&M 5入耳釘，原價199元，優惠50元；大步髮圈，原價149元，優惠50元。

▲▼ H&M、MANGO年末折扣5折起！棉T百元有找。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲H&M 蝴蝶結飾髮夾，原價199元，優惠50元；3入髮夾，原價199元，優惠50元；耳環，原價199元，優惠50元。

MANGO

MANGO冬季折扣則是於上周就已搶先開跑，一系列秋冬商品全面5折起，包括具訂製服元素的經典款型都會風衣外套、毛毛效果翻領騎士風夾克、律動剪裁搭配韻味細節的質感襯衫、風情洋裝到都會感長裙、褲款、個性街頭拼接丹寧和各種款式包包、配件商品等，都有不少折扣。

▲▼ H&M、MANGO年末折扣5折起！棉T百元有找。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲MANGO 黑色V領絲絨洋裝，原價1,790元，優惠990元；100%純棉T恤，原價490元，優惠290元。

特價後約有八成以上單品價格落在290元～1,990元不等，像是人人衣櫃裡必備的素色純棉T恤，以不到300元價格就入手；工作、約會都能穿的黑色絲絨洋裝或是簡約又百搭的翻領針織洋裝，都現折800元、千元有找。

▲▼ H&M、MANGO年末折扣5折起！棉T百元有找。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲MANGO 風衣外套，原價4,990元，優惠3,490元；翻領騎士夾克，原價4,990元，優惠3,990元。

▲▼ H&M、MANGO年末折扣5折起！棉T百元有找。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲MANGO 丹寧外套，原價2,990元，優惠1,990元；黑白撞色針織上衣，原價1,490元，優惠890元。

這次的特惠商品中，大衣外套款式是一大重點，不論是短版騎士風夾克、學院風情運動外套或長版經典大衣等，不同質感與紋理選擇非常多，像是喜歡絨毛效果、腰際綁帶或雙排釦細節等，都能讓你在冬日展現時尚的同時有著溫暖舒適狀態；而MANGO的明星商品洋裝也有許多款式都加入特價行列，包含優雅浪漫的印花洋裝、幾何圖形或是圍裹收腰設計等，都能營造浪漫感性的女性情懷。

▲▼ H&M、MANGO年末折扣5折起！棉T百元有找。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲MANGO 丹寧開衩長裙，原價2,490元，優惠1,590元；腰間繫帶長褲，原價1,990元，優惠990元。

▲▼ H&M、MANGO年末折扣5折起！棉T百元有找 。（圖／品牌提供）

▲MANGO 幾何圖騰洋裝，皆原價2,990元，優惠1,990元。

除了服飾，包括經典LOGO圖騰的桶包款型、各式印花樣式方巾到鞋款等配件類商品，也有不少優惠價格。

▲▼ H&M、MANGO年末折扣5折起！棉T百元有找。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲MANGO 繞踝厚底跟鞋，原價2,490元，優惠1,790元；金屬釦樂福鞋，原價2,990元，優惠1,990元。

▲▼ H&M、MANGO年末折扣5折起！棉T百元有找。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲MANGO 皮革壓紋鍊包，原價1,790元，優惠1,290元；滿版圖騰水桶包，原價2,490元，優惠1,390元。

關鍵字：

H&M, MANGO, 折扣, 優惠, 打折

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