fb ig video ETtoday search mobile

嘴饞想吃東西不是餓！營養師曝：可能身體警告「缺乏營養素」

>

▲▼嘴饞想吃東西？營養師：身體可能缺乏營養素 。（圖／Unsplash）

▲不少人就喜歡深夜來點炸物滿足口慾。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣一冷就老是嘴饞，其實你不是貪吃，或許是缺特定營養，營養師高敏敏表示，你是不是早上就想喝杯咖啡、下午就想來點甜食，睡前還想來點炸物，或許身體正想告訴你：你缺這些營養啦！

▲▼嘴饞想吃東西？營養師：身體可能缺乏營養素 。（圖／Unsplash）

#想吃甜食，身體可能缺鉻、能量

補充：全麥土司、水果、地瓜、燕麥雜糧

高敏敏表示，當身體缺乏鉻會影響胰島素功能，導致對糖的耐受性降低，或是能量過少，身體就會想吃甜來補充。

#想吃巧克力，身體可能缺鎂、維生素B群

補充：菠菜、堅果、燕麥、紫菜

當身體缺乏鎂、維生素B群，容易導致心情低落、疲倦，而含糖巧克力可短暫升糖，可使心情愉悅，如果真的想吃，建議可以吃無糖純巧克力解解饞。

▲▼嘴饞想吃東西？營養師：身體可能缺乏營養素 。（圖／Unsplash）

#想吃肉、起司，身體可能缺鐵、鈣、胺基酸

補充：豬血、鴨血、牛奶、雞蛋

若長時間缺乏營養素，大腦會釋放「想吃」的訊息，補足我們缺失的營養素，所以如果你老是想吃肉，或是特愛吃起司，有可能是身體的警訊哦！

#想吃冰塊，身體可能缺鐵或是荷爾蒙改變

補充：紅莧菜、豬血、鴨血、奇異果、芭樂、柑橘

當缺鐵時身體為了產生更多紅血球，會使體溫上升，會讓人想吃冰塊降溫，或是懷孕/更年期荷爾蒙改變易燥熱嗜冰。

▲▼嘴饞想吃東西？營養師：身體可能缺乏營養素 。（圖／Unsplash）

#想吃炸物，身體可能缺水、電解質、鈣

補充：黑/白木耳、柳橙、電解質飲、牛奶

當想吃重鹹炸物時，可能是身體輕微脫水或電解質失衡，身體試圖平衡發出的警訊。

#想喝酒，身體可能缺鈣、蛋白質、鎂

補充：小魚乾、黑芝麻、豆漿、綠色蔬菜

想喝酒有可能是精神緊繃，想放鬆的警訊，而酒精會將壓制感情的大腦皮質功能減弱 ，因此會比較放鬆，這時建議補充鈣質、蛋白質、鎂、避免飲酒過量傷身。

▲▼嘴饞想吃東西？營養師：身體可能缺乏營養素 。（圖／Unsplash）

#想喝咖啡、汽水，身體可能缺鈣

補充：起司、小魚乾、鈣、黑芝麻、紫菜

想靠咖啡因提神，反而會讓鈣被過濾，當身體缺鈣易導致精神緊繃，更渴望咖啡因，導致無限惡性循環。建議咖啡因的每日攝取量在300毫克以下，才不會對健康造成影響。

▲▼嘴饞可能是身體缺乏營養素。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

營養師高敏敏最後強調，除了補充對應的營養素，也要規律的生活，像是不熬夜、充足睡眠、維持規律運動習慣，喝足量的水，如果真要吃零食，記得淺嚐即可，以免該補的營養沒補到，熱量負擔卻一直往上加。

 

《ETStar學習雲》開課了

想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮

或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術

課程限時大優惠，立即結帳輸入折扣碼【fashioncar】再打9折

 

▲李雪線上課程。（圖／攝）

 

關鍵字：

營養師, 營養素, 缺乏, 補充

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

超準心理測驗！「等電梯時你會做什麼」秒看真實性格和適合工作

超準心理測驗！「等電梯時你會做什麼」秒看真實性格和適合工作

嘴饞想吃東西不是餓！營養師曝：可能身體警告「缺乏營養素」

嘴饞想吃東西不是餓！營養師曝：可能身體警告「缺乏營養素」

趙露思「化身叢林公主」2套禮服美翻了！　鏤空枝葉刺繡藏不住好身材

趙露思「化身叢林公主」2套禮服美翻了！　鏤空枝葉刺繡藏不住好身材

東京芭娜娜「米奇新包裝」超有節慶氛圍！焦糖與奶油濃郁雙內餡口感升級 400坪「旭集」進駐台中大遠百！　中部獨家明年母親節前開幕 你是一個有眼色的人嗎？超準心測絕對必試 重回小V臉！超強「緊緻保養新作」盤點　為肌膚穿上隱形塑身衣 偽素顏神隊友「有色潤唇膏」！韓妞票選8支單擦超美　顯白又純欲感滿分 過年大吃也不怕胖！營養師教「年前8周減脂計畫」　4階段關鍵快照做 宜得利1300坪敦北旗艦店12／22開幕　獨賣「奶黃包」超可愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面