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Vivienne Westwood巨大版華麗土星全台巡迴！內藏免費拍貼機、打卡再抽1.5萬

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▲▼ Vivenne Westwood巨大土星內藏拍貼機。（圖／品牌提供）

▲Vivienne Westwood打造巨大土星裝置降落台北信義區，內藏潮流拍貼機。

記者張毓容／台北報導　 圖／品牌提供、記者張毓容攝

信義區驚現一顆巨大的閃亮星球！這不是什麼行星撞地球，而是英國時尚品牌Vivienne Westwood以其經典標誌元素土星打造的土星拍貼機！這顆高達3.5公尺、寬度5公尺的巨型土星是「Saturn Tour 土星巡迴」裝置藝術，華麗又時髦的吸睛外觀完美融入年末的節慶歡樂氛圍，內裡還藏有一台潮流拍貼機，提供4種造型相紙可自由選擇，拍照打卡還有機會抽中1.5萬的現金抵用券。即日起至2024年2月20日由遠東百貨信義A13正式啟航，陸續將巡迴至台中、高雄，絕對是下一個被搶逛的時髦打卡點，快約姐妹一起去踩點。

▲▼ Vivenne Westwood巨大土星內藏拍貼機。（圖／品牌提供）

Vivienne Westwood 2023秋冬系列以「A mix of London, Londoners」為主軸，融合不同時代、風格和文化，展現多樣性與獨特性，更借鑒古董衣櫥、褪色毛毯以及好萊塢裁剪工藝，大膽地將各種面料進行混搭，輪廓上也加入不少誇張的線條感，色彩使用對比且鮮明，帶來更為強烈的視覺刺激。

而「Saturn Tour 土星巡迴」不僅延續品牌的叛逆、龐克精神，2023秋冬的設計概念也貫穿至首座土星拍貼機的造型上，以別具未來感的太空元素融合文藝復興時期的淡雅色彩，打造出高達3.5公尺的巨型土星，巨大金屬球體上，以細緻電鍍紋理刻劃在表面形成類似土星的大氣帶狀圓環，球體上點點光芒更宛如星河閃爍。

▲▼ Vivenne Westwood巨大土星內藏拍貼機。（圖／品牌提供）

▲▼Vivienne Westwood巨大土星內藏拍貼機。（圖／記者張毓容攝）

在巨大土星獨特且充滿個性的體驗空間裡，設有一台潮流拍貼機，更提供大量運用品牌經典印花同時注入2023秋冬混搭精神的4款潮酷相紙可自由選擇，讓所有人都能拍出自我風格，並體驗到搖滾、浪漫元素併存的混搭精神。

「Vivienne Westwood Saturn Tour 土星巡迴」全球第一站於遠東百貨信義A13開跑，即日起將展出至明（2024）年1月2日，再陸續巡迴至台中三井Lalaport、新光三越台中中港店及和漢神巨蛋購物廣場。土星巡迴期間，加入品牌台灣官方LINE好友即可獲得免費拍照序號一組，憑拍貼相片還可至Vivienne Westwood專櫃領取限量品牌貼紙乙張（數量有限，送完為止）。此外，分享拍貼相片或與大土星裝置打卡照並完成標記任務，截圖傳至官方LINE，還有機會抽中新台幣15,000元的現金抵用券。


 

▲▼林柏宏合體吳卓源逛COACH聖誕屋 。（圖／品牌提供）

▲林柏宏化身美拉德潮男合體吳卓源，分享節日造型穿搭秘訣。

而美國時尚品牌COACH今年則是在台北華山1914文創園區打造了高達6公尺的華麗聖誕樹和有著濃濃節慶氛圍的lighthouse多彩光屋，每個角落都超好拍，絕對是下一個打卡熱點。揭幕活動還請來戲劇男神林柏宏和「鄉民老婆」Julia吳卓源現身示範Holiday系列穿搭，林柏宏除了穿上時下最流行的「美拉德」造型，更力推恐龍造型包款，直呼低調又可愛。 

▲▼COACH holiday系列 。（圖／品牌提供）

▲▼COACH holiday系列 。（圖／品牌提供）

COACH今年度的HOLIDAY 佳節主題戶外裝置，以流光溢彩為主題，設置了高達6米的繽紛聖誕樹，一旁更打造了猶如童話中薑餅屋的lighthouse多彩光屋，全屋被彩色燈光點綴，進到屋內立刻就有巨大胡桃鉗士兵迎接，再搭配禮物盒與Holiday系列單品，滿滿歡樂節慶氛圍引人入勝。此外，每日下午5點～9點還有大型光雕藝術展演，光影閃耀的魔幻氛圍更讓人有進入奇幻夢境之感。HOLIDAY 佳節主題戶外裝置即日起開放至2024年1月2日，快把握時間去打卡拍美照。

►林柏宏愛上恐龍包直喊可愛！化身美拉德潮男合體吳卓源逛COACH聖誕屋

 

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關鍵字：

Vivienne Westwood, 土星, 信義區, 打卡, 拍貼

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