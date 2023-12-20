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年末聚餐不傷身！醫師：空腹勿喝酒、十字花科蔬菜有助酒精代謝

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▲▼醫師：十字花科蔬菜有助酒精代謝 。（圖／品牌提供）

▲年末聚餐喝酒要適量、飲酒過量有礙健康。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 ／台北報導

年末的腳步漸近，尾牙、春酒和年節聚餐盛陸續展開，歡聚時刻如不慎貪杯飲酒，增加肝臟負擔，小心帶來了健康的隱憂。醫師建議飲酒前可多食用十字花科蔬菜，幫助酒精代謝，進一步改善肝臟功能和降低肝臟氧化壓力。

知名高齡科醫生傅裕翔指出，台灣人先天基因對酒精耐受性較差，酒精代謝速度因酒類、個人體質而不同，喝一口酒至少隔 6-10 個小時才能代謝完畢，但可以透過飲酒前後的飲食安排，來幫助身體代謝酒精。飲酒前，建議可多食用青花椰苗、青花菜、羽衣甘藍、芥菜、芝麻葉...等十字花科蔬菜，其關鍵營養素為「蘿蔔硫素」，幫助提高體內穀胱甘肽的濃度，幫助促進酒精的代謝。

▲▼醫師：十字花科蔬菜有助酒精代謝 。（圖／品牌提供）

而如果真的參與飲酒場合，醫師也建議事先準備飲食小撇步，幫助減緩飲酒過程中酒精對身體造成的負擔。像是喝酒 之前可多攝取十字花科蔬菜，搭配像是堅果、海鮮、橄欖油等有優質油脂食物一起食用，其 Omega 3、9 的營養可以幫助減緩酒精吸收，加上蘿蔔硫素是脂溶性的，搭配一起吃，效果就能加乘。

除了吃對飲食，喝酒同時也應多補充水分，因為酒精會抑制抗利尿激素分泌，因此喝酒之後，大家共同的經驗就是會想上廁所。此時若沒有伴隨相當的水份補充，就會造成脫水，進而產生頭痛的症狀。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

 

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▲讀心圖 。（圖／學習雲）

 

關鍵字：

十字花科蔬菜, 飲酒, 醫師, 酒精代謝

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