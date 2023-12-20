艾瑪絲「養髮淨化館」提供一站式服務、L:a Bruket首家亞洲街邊店落腳台灣

記者曾怡嘉／綜合報導

近來美妝街邊獨立門市正夯，目的提供給消費者舒適空間，更能放鬆體驗產品，像是艾瑪絲的氧髮淨化館，一站式的諮詢養護服務，幫你找回頭皮健康，而來自瑞典的L:a Bruket則是選擇在台灣開設首間街邊獨立門市，香氛Perfumer H台北松菸店設計則是呼應倫敦創始店的優雅，讓你不用出國也能享受愉悅氛圍。

#艾瑪絲

頭皮養護品牌AROMASE艾瑪絲，為精確解決消費者頭皮根本問題，開設全球首間氧髮淨化館，以森林與自然間相依相存為起點，打造頭皮森呼吸、舒適放鬆的綠意空間。由專業頭皮養護師量身定制專屬植萃頭皮護理，透過專業深度頭皮檢測、完善且個人化的健髮護理服務體驗，喚醒頭皮原始健康。

#L:a Bruket

繼瑞典瓦爾貝里、瑞典斯德哥爾摩、法國巴黎、德國柏林之後，L:a Bruket選擇在台灣開設的街邊獨立門市為亞洲第一間。空間採用經典斯堪地那維亞風格與素材，大面積的曲面木櫃採用彎曲合板工法，並規劃顧客休憩座位區，展現細膩溫暖氛圍；佇立中央的曲線造型展示台，表面烤漆為「瑞典藍」，以瑞典代表色彩揭示品牌的誕生地。

#Perfumer H

Perfumer H台北松菸店的室內設計呼應著英國倫敦Crawford Street創始店的典雅，同時展現了倫敦與台北獨有的風格，包含使用台灣當地的天然木材、選用Mamorino綠建材藝術塗料增添表面紋理、實驗室裡的英國手工陶磚裝飾。

台灣松菸店更引進創新的試香方式，讓客人可以在放鬆愉悅的氛圍裡進入不同香氛情境中，香氛蠟燭品味區也採用類似設計概念，Perfumer H相信由玻璃工藝師Michael Ruh精心設計的手工吹製玻璃瓶和蠟燭杯是生活方式結合藝術的存在，並在特定門市提供蠟燭補充服務，響應著環境永續理念。

