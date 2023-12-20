Lisa萬元聖誕紅裝應景　配素顏也好氣色

▲Lisa穿著Polo Ralph Lauren紅色格子長洋裝與媽媽、繼父一起度過聖誕節。（圖／翻攝pamindknk IG）

記者陳雅韻／台北報導

聖誕節怎麼穿？演藝圈與時尚圈代表人物BLACKPINK成員Lisa做了完美示範，近日她回泰國與家人團聚，穿著美國品牌Polo Ralph Lauren紅色格紋洋裝，在聖誕樹前與家人一同抱著寵物貓狗合影，雖然未畫舞台上的搶眼濃妝，但整體造型仍呼應節慶的歡樂氣息。



▲Lisa與家人們一起抱著寵物笑得開心。（圖／翻攝pamindknk IG）

Lisa在公開活動上特別著重眼妝，但放假時與媽媽、繼父團聚，多以素顏或淡妝示人，此時服裝的選擇格外重要，才能襯托好氣色。近日她回泰國與家人慶祝聖誕節，她穿Polo Ralph Lauren定價約11,480元的紅色格紋圖案棉質亨利衫連身裙，流暢的剪裁穿起來舒適自在，同時也是節慶時刻穿搭的應景選擇。



▲布蕾克萊芙莉全身桃紅裝扮很俏麗，迷你裙裝出自Oscar de la Renta的設計。（圖／翻攝blakelively IG）

更華麗的節日派對裝扮，則由「花邊教主」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）演繹，她化身為俏麗的桃紅女郎，身穿Oscar de la Renta桃紅色毛絨迷你裙洋裝配桃紅色手套，連嘴唇擦的YSL唇膏、手拿的Judith Leiber蝴蝶結包、腳踩的Malone Souliers高跟鞋也是同色系，唯一的對比色系是Lorraine Schwartz綠寶石珠寶，頗具畫龍點睛之效。



▲布蕾克萊芙莉分享桃紅造型的亮點配件，包括Judith Leiber蝴蝶結包、Malone Souliers高跟鞋、Lorraine Schwartz珠寶、YSL唇膏。