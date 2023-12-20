小蘇打清潔3大雷區　「別直接放洗衣機」鋁製產品不適用

▲掃除時常會使用到的小蘇打，有些使用方式要注意。（圖／pexels、unsplash、pakutaso）

記者蔡惠如／綜合報導

又即將迎來歲末年初的居家大掃除，有民眾現在已經開始在規劃準備、逐步清潔，以防到時要忙的事項太多，而許多人都愛使用的掃除小幫手「小蘇打」，因為無毒加上去污效果好，幾乎是居家常備，因小蘇打本身的性質是弱鹼性，所以使用上還是有雷區，尤其許多人喜歡在洗衣時直接加入小蘇打粉末，更是不適合的做法。

小蘇打粉的英文名稱為Sodium Hydrogen Carbonate，中文為碳酸氫鈉，家事達人陳映如之前便有建議，小蘇打粉的去油汙能力強大，主要是使用在「去油」的用途上，像是廚房抽油煙機濾網、有油漬的爐具、餐具等，就可以使用小蘇打粉清潔。另外，小蘇打的「去味」效果也很好。

別直接加粉到洗衣槽

很多人洗衣時會直接在洗衣機加入小蘇打粉，甚至直接取代洗衣精，但這樣做其實不太正確，原因為因為小蘇打粉在冷水中很難溶解，直接加入可能在衣服上殘留粉末，甚至「沈積」在洗衣機內，反而可能縮短機器的使用期限，得不償失。

若想用小蘇打去除衣物的味道，建議先用一盆水溶解小蘇打，把衣服浸泡後用水沖淨，再放入洗衣槽內進行清潔。陳映如之前受訪時也建議，可將小蘇打粉放在冰箱中去味，要用時拿出來使用就好，一物兩用。

天然石材、鋁金屬不適用

之前許多網友推崇小蘇打粉清潔，什麼都先用它來試試看，其實小蘇打雖然算是溫和洗淨，但特質還是鹼性，對於天然石材跟鋁製品還是有腐蝕能力的，所以在刷洗廁所時，不要用小蘇打清潔石材材質（尤其是地板），會容易產生物化現象，而且是救不回來的，還有民眾會用小蘇打粉拖地，在地面乾之後反而會浮出白白的粉末，到時更難清潔。

使用在鋁製品也容易氧化變黑，所以像是鋁製鍋具、烤盤、鋁門窗等，也不要用小蘇打水或粉末清潔喔。

小蘇打勿與醋混合使用

網路上廣泛流傳用「小蘇打加醋」或是「小蘇打加檸檬酸」的用法，已經被糾正多次，其方式強調的「酸鹼中和」概念錯誤，其實兩者應該分開使用，這麼做無法加強清潔力，反而讓「清潔劑＋清潔劑自己中和掉了」，只剩下一堆看起來很厲害的泡泡。

小蘇打主要是去油污，酸類包括檸檬酸或白醋則是去水垢，建議先用小蘇打去除油垢之後，再用酸類清洗水垢，分開使用清洗才是正確做法。