(G)I-DLE薇娟同款！年末吸睛配件Jimmy Choo鑽石包、AQUAZZURA芭蕾舞鞋必收

記者鮑璿安／綜合報導

年末派對季到來，勢必需要一些吸睛配件點綴，Jimmy Choo以蘭花為主題，透過精湛雕刻花卉，以不對稱方式嵌入鞋面；而義大利精品鞋履品牌AQUAZZURA則有經典款式「Bow Tie系列」，鞋後跟的蝴蝶結設計各個角度看都夢幻。





▲(G)I-DLE 成員Miyeon拎上鑽石鏈條造型的Diamond手提款手袋。（圖／品牌提供）

▲ZEA高跟涼鞋點綴金屬雕花和水晶露珠。（圖／品牌提供）

▲Avenue迷你肩背包上有立體蘭花。（圖／品牌提供）

Jimmy Choo 2023冬季系列帶來以蘭花為主題的鞋款配飾，展現單朵綻放之美演繹盎然生機，更結合「滴跟」（Drop Heel）靈感，定格水滴滴落瞬間，為標誌性的ZEA高跟涼鞋點綴金屬雕花和水晶露珠，搭配全新的滴跟設計，完美延伸腿部曲線；若是偏好低跟鞋，可選擇壓紋皮革花卉AMITA/FLOWERS鞋款，巧妙呼應Avenue迷你肩背包上的立體蘭花。品牌大使(G)I-DLE 成員Miyeon更拎上鑽石鏈條造型的Diamond手提款手袋，絕對是派對上最矚目單品！





▲Bow Tie Mesh Pump ；Bow Tie Ballet 芭蕾舞鞋平底款式。（圖／品牌提供）

2023年隨著Balletcore風潮崛起，義大利精品鞋履品牌AQUAZZURA經典款式「Bow Tie系列」，打造出以蝴蝶結為靈感的單品，Bow Tie Mesh Pump 以透視的網布拼接後方蝴蝶結，徹底散發出性感玩味；亦有Bow Tie Ballet 芭蕾舞鞋平底款式，日夜不分場合皆可穿著。