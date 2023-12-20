台裔建築師跨足珠寶界　哈佛才女3D列印首飾被博物館收藏

▲台裔美籍建築師Jenny Wu吳嘉華創立的LACE by Jenny Wu，主打3D列印創新科技創造符合人體工學與美感的首飾。（圖／LACE by Jenny Wu提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台裔美籍建築師Jenny Wu吳嘉華2014年為自己創作一條項鍊，意外獲得好評，從此跨界開啟珠寶設計之路，創立品牌LACE by Jenny Wu，她將建築界使用3D列印模型的技術引進珠寶圈，創作既能展現建築立體線條又符合人體工學的摩登首飾，更驚人的是材質豐富新穎，有不鏽鋼、輕盈的碳纖維、具彈性的TPU熱塑性聚氨酯等，當中TPU Catena項鍊已被LACMA洛杉磯藝術博物館收購作為永久典藏。今品牌正式進軍台灣，於大直NOKE忠泰樂生活開設全球首間實體專賣店。

▲設計師Jenny Wu暢談設計理念。



▲LACE by Jenny Wu TPU Catena項鍊，11,000元。

小學二年級隨家人移民美國的Jenny Wu，為哥倫比亞大學文學士、哈佛大學設計研究所建築碩士，與同為建築師的丈夫Dwayne Oyler於洛杉磯創立Oyler Wu Collaborative建築聯合事務所，她同時是南加州建築學院大學部設計組教授。她因緣際會踏入珠寶界，以手繪草圖確立基礎概念設計，再導入3D建模軟體進行雕塑，歷經數次3D列印打樣與修正後，才呈現戴上極具雕刻感的個性首飾。



▲LACE by Jenny Wu Orbis尼龍耳環，2,200元。



▲LACE by Jenny Wu Amare Diamond 18K白金戒指，69,900元。



▲LACE by Jenny Wu Aura Carbon 耳環，3,600元。

台灣設計師品牌OLIVIA YAO JEWELLERY則為聖誕節推出限量30組的聖誕珠寶禮盒，禮盒內容為客製化設計，首先根據鍊型選擇禮盒，分別有珍珠雙層項鍊、費加洛古巴項鍊、珍珠鍊結手鍊；第二步驟挑專屬的Lucky Charm吊墜，共有象徵寧靜平和的牛奶白水晶吊墜、代表無限擴張的純淨白水晶吊墜、帶有愛與希望意義的櫻花粉水晶吊墜3種款式；最後一個步驟則是從A到Z等26個字母中挑選一個專屬的鋯鑽吊墜，組合出專屬的聖誕禮盒。



▲OLIVIA YAO JEWELLERY聖誕節主打聖誕珠寶禮盒。（圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供，以下同）



▲OLIVIA YAO JEWELLERY聖誕禮盒可挑選鋯鑽設計字母吊墜與水晶吊墜。