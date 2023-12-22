5款熱銷「香氛身體乳」　無印良品靜謐台灣限定、白麝香調勾人又親膚

實習記者施至真／綜合報導

你也被急凍的氣溫給嚇到了嗎？除了做好保暖工作，也要記得幫肌膚做好保養，才不會使肌膚敏感，甚至出現乾癢起屑的問題，以下推薦五款口碑熱銷「香氛身體乳」，不僅擦起來親膚、吸收快，勾人香調更是讓你一用就回不去啦！

＃無印良品 靜謐身體乳液，390元

先前無印良品才推出護手霜，這回將香調延伸做成香氛身體乳，這款「靜謐」是由台灣獨家研發的香調，沉穩、平靜的氣息，一擦就能穩定心神，很適合在睡前塗抹全身！

▲無印良品「靜謐」身體乳液，台灣獨創香調。（圖／翻攝無印良品官網，下同）

＃無印良品 綠意身體乳液，390元

喜歡活潑香氣的話，不妨嘗試看看綠意身體乳液，利用尤加利與萊姆結合的香調，不只氣味清爽，質地滋潤且吸收快，同樣也是人氣款，用過就回不去了！

＃MilkBaobab 白麝香氛保濕身體乳，590元

來自韓國的MilkBaobab白麝香氛保濕身體乳，韓妞也愛用，前調使用溫暖的白麝香香氣，再由中調茉莉及後調鳶尾、琥珀等療癒香調組合，並加入牛奶蛋白、猴麵包樹籽萃取物，能迅速滋潤肌膚，補充需要的水分及養分，達到油水平衡，一瓶就能綻放香氣一整天！

＃The Body Shop 英皇玫瑰嫩膚身體潤膚乳，720元

使用玫瑰花瓣萃取療癒香調，並加入乳油木果油、葵花籽油等成分，製作出滋潤卻不黏膩的英皇玫瑰嫩膚身體潤膚乳，不僅乳狀質地好推勻，淡淡玫瑰香更能營造整天的好心情。

▲療癒玫瑰香調，讓全身更放鬆。（圖／翻攝The Body Shop官網）

＃維多利亞的秘密 雪松微風香氛身體乳液，450元

這款香氛身體乳的清新香調，帶著露水的迷迭香、發光的雪松、與空氣中鹹鹹的清香，彷彿是夏天的暖陽與冬季涼風相遇，乳液質地水潤好推勻，一擦上就能被療癒！

▲維多利亞的秘密雪松微風香氛身體乳液，一年四季都適合擦。（圖／翻攝Victoria's Secret官網）