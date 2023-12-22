fb ig video ETtoday search mobile

5款熱銷「香氛身體乳」　無印良品靜謐台灣限定、白麝香調勾人又親膚

>

實習記者施至真／綜合報導

你也被急凍的氣溫給嚇到了嗎？除了做好保暖工作，也要記得幫肌膚做好保養，才不會使肌膚敏感，甚至出現乾癢起屑的問題，以下推薦五款口碑熱銷「香氛身體乳」，不僅擦起來親膚、吸收快，勾人香調更是讓你一用就回不去啦！

＃無印良品 靜謐身體乳液，390元

先前無印良品才推出護手霜，這回將香調延伸做成香氛身體乳，這款「靜謐」是由台灣獨家研發的香調，沉穩、平靜的氣息，一擦就能穩定心神，很適合在睡前塗抹全身！

▲香氛身體乳。（圖／翻攝官網）

▲無印良品「靜謐」身體乳液，台灣獨創香調。（圖／翻攝無印良品官網，下同）

＃無印良品 綠意身體乳液，390元

喜歡活潑香氣的話，不妨嘗試看看綠意身體乳液，利用尤加利與萊姆結合的香調，不只氣味清爽，質地滋潤且吸收快，同樣也是人氣款，用過就回不去了！

▲香氛身體乳。（圖／翻攝官網）

＃MilkBaobab 白麝香氛保濕身體乳，590元

來自韓國的MilkBaobab白麝香氛保濕身體乳，韓妞也愛用，前調使用溫暖的白麝香香氣，再由中調茉莉及後調鳶尾、琥珀等療癒香調組合，並加入牛奶蛋白、猴麵包樹籽萃取物，能迅速滋潤肌膚，補充需要的水分及養分，達到油水平衡，一瓶就能綻放香氣一整天！

＃The Body Shop 英皇玫瑰嫩膚身體潤膚乳，720元

使用玫瑰花瓣萃取療癒香調，並加入乳油木果油、葵花籽油等成分，製作出滋潤卻不黏膩的英皇玫瑰嫩膚身體潤膚乳，不僅乳狀質地好推勻，淡淡玫瑰香更能營造整天的好心情。

▲香氛身體乳。（圖／翻攝官網）

▲療癒玫瑰香調，讓全身更放鬆。（圖／翻攝The Body Shop官網）

＃維多利亞的秘密 雪松微風香氛身體乳液，450元

這款香氛身體乳的清新香調，帶著露水的迷迭香、發光的雪松、與空氣中鹹鹹的清香，彷彿是夏天的暖陽與冬季涼風相遇，乳液質地水潤好推勻，一擦上就能被療癒！

▲香氛身體乳。（圖／翻攝官網）

▲維多利亞的秘密雪松微風香氛身體乳液，一年四季都適合擦。（圖／翻攝Victoria's Secret官網）

►《歡迎回到三達里》人間清醒8金句：裝開心是工作賺錢時才需要做的事

►運動品牌「5款夯包」比鞋還搶手！　PUMA小包根本Loewe平替

《ETStar學習雲》開課了
 想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
課程限時大優惠，立即結帳輸入折扣碼【fashioncar】再打9折

▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：

身體乳, 保濕, 乳液, 無印良品, 維多莉亞的秘密

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

好準！挑「3種動物」1分鐘測出「你在別人眼裡的樣子」

好準！挑「3種動物」1分鐘測出「你在別人眼裡的樣子」

多吃顯年輕！營養師曝4類「天然雌激素食物」　延緩老化還防掉髮

多吃顯年輕！營養師曝4類「天然雌激素食物」　延緩老化還防掉髮

1300坪宜得利旗艦店12／22開幕　新增「情境區域」、「百元專區」變好逛

1300坪宜得利旗艦店12／22開幕　新增「情境區域」、「百元專區」變好逛

天冷血壓飆高恐喪命！營養師點名6類「降血壓食物」、花椰菜也在內 「冬至」來了！8生肖運勢強強滾　屬馬正偏財旺、第一名幸運之神降臨 4種「拿杯子方式」是哪一類？　日網心測神準揭秘理想戀愛對象 最強凍齡！56歲妮可基嫚新造型穿FENDI裸色禮服辣翻了　少女體態超逼人 ROSÉ聖誕禮收到手軟　Tiffany送特別版愛心金鍊寵她 勞力士不能不知的暱稱公開　黑水鬼、百事可樂超夯 5款熱銷「香氛身體乳」　無印良品靜謐台灣限定、白麝香調勾人又親膚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面