風・Luxury／愛馬仕Kelly錶變迷你鍊錶　附皮繩當項鍊兩用誘人

▲模特兒示範愛馬仕全新設計的Kelly不鏽鋼錶（上）192,600元，鑲鑽款515,400元。（圖／愛馬仕提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

愛馬仕（Hermès）Kelly Bag凱莉包是不少人夢寐以求的夢幻包款，其掛鎖是最吸睛的標誌性設計，1975年此掛鎖搖身一變成為Kelly腕錶，歷經全銀材質設計、雙圈皮帶等豐富設計，今年重新改版以全新面貌登場，尺寸更小巧、錶冠移至12時位置，最大突破是一改過去僅有皮錶帶款式，新版為全金屬打造，同時附上Clochette皮革掛飾，可以將錶當項鍊戴！





▲愛馬仕Kelly不鏽鋼腕錶附黑色Box小牛皮皮繩掛飾，可轉化成項鍊佩戴。

新一代的愛馬仕Kelly腕錶的掛鎖造型錶殼從過往的20毫米縮小至16毫米，並改採藍寶石水晶鏡面，錶冠則從3時位置移到12時更顯和諧，並具30米防水，而讓人一眼領略的最大改變是首度採用全金屬鍊帶，鍊節外型源自掛鎖環後方有4顆鉚釘裝飾的金屬片，另一時髦戴法則是將掛鎖錶殼取下裝上小牛皮皮繩掛飾，搖身一變成為個性項鍊錶。





▲模特兒手臂戴上愛馬仕鑲嵌221顆鑽石的Kelly玫瑰金鍊錶，1271,000元。

目前愛馬仕Kelly腕錶共有5種款式，最入門為未鑲鑽的不鏽鋼款，另有錶圈兩側鑲鑽、錶圈與後方金屬片全鑲鑽的2款不鏽鋼錶，均搭配白色晶亮漆面錶盤；玫瑰金錶則搭白色珍珠母貝面盤，分別有錶圈兩側與金屬片鑲鑽款式，以及連同錶帶全鑲鑽的奢華版本，細看鑽錶的12時均鑲有小鑽相互呼應，是裝飾性強烈、優雅與個性並存的時計。





▲愛馬仕鑲嵌1,161 顆鑽石的Kelly玫瑰金全鑽鍊錶，2675,000元。

同樣以鍊錶呈現、予人大驚喜的是Tiffany & Co.最新力作HardWear腕錶，從熱賣的HardWear系列鍊節珠寶獲得啟發，在社群網站發布與珠寶鍊節相同的腕錶大獲好評，特別是Tiffany Blue色調的面盤，覆上致敬品牌128.54克拉傳奇黃鑽Tiffany Diamond、有多切割面的枕形藍寶石水晶鏡面，讓整個面盤看起來就像一顆耀眼寶石，配上猶如Hardwear手鍊的錶帶，讓網友們大呼「好想要」。





▲Tiffany HardWear腕錶曝光引起網友不少讚嘆。（圖／翻攝Tiffany臉書）