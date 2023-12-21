fb ig video ETtoday search mobile

風・Luxury／愛馬仕Kelly錶變迷你鍊錶　附皮繩當項鍊兩用誘人

>

▲▼愛馬仕與Tiffany 。（圖／公關照）

▲模特兒示範愛馬仕全新設計的Kelly不鏽鋼錶（上）192,600元，鑲鑽款515,400元。（圖／愛馬仕提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

愛馬仕（Hermès）Kelly Bag凱莉包是不少人夢寐以求的夢幻包款，其掛鎖是最吸睛的標誌性設計，1975年此掛鎖搖身一變成為Kelly腕錶，歷經全銀材質設計、雙圈皮帶等豐富設計，今年重新改版以全新面貌登場，尺寸更小巧、錶冠移至12時位置，最大突破是一改過去僅有皮錶帶款式，新版為全金屬打造，同時附上Clochette皮革掛飾，可以將錶當項鍊戴！

▲▼愛馬仕與Tiffany 。（圖／公關照）

▲愛馬仕Kelly不鏽鋼腕錶附黑色Box小牛皮皮繩掛飾，可轉化成項鍊佩戴。

新一代的愛馬仕Kelly腕錶的掛鎖造型錶殼從過往的20毫米縮小至16毫米，並改採藍寶石水晶鏡面，錶冠則從3時位置移到12時更顯和諧，並具30米防水，而讓人一眼領略的最大改變是首度採用全金屬鍊帶，鍊節外型源自掛鎖環後方有4顆鉚釘裝飾的金屬片，另一時髦戴法則是將掛鎖錶殼取下裝上小牛皮皮繩掛飾，搖身一變成為個性項鍊錶。

▲▼愛馬仕與Tiffany 。（圖／公關照）

▲模特兒手臂戴上愛馬仕鑲嵌221顆鑽石的Kelly玫瑰金鍊錶，1271,000元。

目前愛馬仕Kelly腕錶共有5種款式，最入門為未鑲鑽的不鏽鋼款，另有錶圈兩側鑲鑽、錶圈與後方金屬片全鑲鑽的2款不鏽鋼錶，均搭配白色晶亮漆面錶盤；玫瑰金錶則搭白色珍珠母貝面盤，分別有錶圈兩側與金屬片鑲鑽款式，以及連同錶帶全鑲鑽的奢華版本，細看鑽錶的12時均鑲有小鑽相互呼應，是裝飾性強烈、優雅與個性並存的時計。

▲▼愛馬仕與Tiffany 。（圖／公關照）

▲愛馬仕鑲嵌1,161 顆鑽石的Kelly玫瑰金全鑽鍊錶，2675,000元。

同樣以鍊錶呈現、予人大驚喜的是Tiffany & Co.最新力作HardWear腕錶，從熱賣的HardWear系列鍊節珠寶獲得啟發，在社群網站發布與珠寶鍊節相同的腕錶大獲好評，特別是Tiffany Blue色調的面盤，覆上致敬品牌128.54克拉傳奇黃鑽Tiffany Diamond、有多切割面的枕形藍寶石水晶鏡面，讓整個面盤看起來就像一顆耀眼寶石，配上猶如Hardwear手鍊的錶帶，讓網友們大呼「好想要」。

▲▼愛馬仕與Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany HardWear腕錶曝光引起網友不少讚嘆。（圖／翻攝Tiffany臉書）

►TAG Heuer前3貴的千萬錶襲台　實驗室培育鑽陀飛輪閃爆

►Seiko熊貓錶帥翻　迎製錶百周年計時錶先發

關鍵字：

愛馬仕, Hermes, Tiffany & Co.風Luxury

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

Lisa萬元聖誕紅裝應景　配素顏也好氣色

Lisa萬元聖誕紅裝應景　配素顏也好氣色

台北Tiffany Café夢幻開箱！米其林名廚掌舵、套餐千元起　訂位滿到明年初

台北Tiffany Café夢幻開箱！米其林名廚掌舵、套餐千元起　訂位滿到明年初

隋棠失聲談飾品愛牌停不下來　收納達人避鍊子打結悲劇

隋棠失聲談飾品愛牌停不下來　收納達人避鍊子打結悲劇

高圓圓極簡穿搭仙氣飄飄　12萬包、冠冕造型珠寶襯清新氣質 童裝業績王Why and 1／2全面結束營業！　網傳任何特賣都是假的 陀飛輪錶長出4立體空間　MB＆F大膽顛覆機械各個有玄機　 TAG Heuer前3貴的千萬錶襲台　實驗室培育鑽陀飛輪閃爆 許光漢抬頭紋見客都帥！　躍升Tiffany大使電暈粉絲 卡地亞迷你包從聖誕節紅到過年　肩包變腰包超時髦 Jennie纖腰被偷親粉絲竟大呼可愛！　狗兒幫吹髮的聖誕照Q爆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面