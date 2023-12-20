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急凍9度抗寒5單品必收！UNIQLO C系列補貨快搶、H＆M毛茸帽時髦破表

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實習記者施至真／綜合報導

急凍9度低溫來襲，還沒添購防寒用品的朋友，必須在凍僵之前先手刀購買啦！UNIQLO超搶手的C系列羊毛帽終於補貨，H&M一款時髦度破表的毛茸針織帽，隨意搭配穿搭就能展現態度，多款防寒單品，現在就加入購物車清單。

＃UNIQLO C系列羊毛帽，990元

大受好評的C系列羊毛帽實在太熱銷，先前一上架就被搶購一空，這回終於補貨啦！使用100%羊毛製成，帽型使用男女老少皆適合的棒球帽造型，後面加上真皮調節器，滿滿細節看得到。

▲毛帽。（圖／翻攝官網）

▲UNIQLO C系列羊毛帽上架被瘋搶，防寒必須手刀購買。（圖／翻攝UNIQLO官網，下同）

＃UNIQLO 棉質羅紋針織帽，390元

想要收一頂版型好看，還不挑膚色的毛帽，必須選擇顏色超多的棉質羅紋針織帽，全系列共有8色，從基礎黑灰白到亮麗的藍色、橘膚色通通有，一次包辦多種穿搭造型。

▲毛帽。（圖／翻攝官網）

＃H&M 毛茸針織帽，349元

急凍9度來襲，防寒必須超前部署！建議先收一款毛茸茸的針織帽，H&M這款以黑白灰三色為主，設計簡潔，隨意搭配都能為穿搭增加畫龍點睛的效果，簡單卻不簡單。

▲毛帽。（圖／翻攝官網）

▲H&M毛茸針織帽潮人必備，隨意搭配都有型。（圖／翻攝H&M官網，下同）

＃H&M 絞花針織毛帽，399元

喜歡造型款的朋友注意這邊，這款針織毛帽以奶油白為基底，上面綴以絞花紋路，滿滿細節適合喜歡素色穿搭的朋友收藏，簡約的造型卻一眼吸睛。

▲毛帽。（圖／翻攝官網）

＃無印良品 羊毛後罩式耳罩，490元

除了保暖頭部的毛帽，耳朵的保暖也不能隨意忽略，無印良品這款後罩式耳罩，不怕壓壞髮型，還可以隨意搭配任何帽款，保暖兼具時尚，潮男潮女不收怎麼行！

▲毛帽。（圖／翻攝官網）

▲耳朵也不能著涼，現在就入手羊毛後罩式耳罩。（圖／翻攝無印良品官網）

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▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：

防寒單品, 寒流, 禦寒, 保暖單品, 毛帽, 耳罩, 無印良品, UNIQLO, H&M

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