fb ig video ETtoday search mobile

貴婦隱藏版的「美肌景點」在東區！做完醫美直衝護膚立刻有感

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

每日保養是必要，定期護膚更能讓肌膚質感大升級，透過專業美容師的手技與產品搭配，絕對比自己摸索要來得專業快速，以下就近期兩大厲害的SPA療程，不妨在年末的時候給自己一個放鬆的機會，好好充電一下。

＃dermalogica 離子激活課程，90分鐘、售價3200元

▲dermalogica,德卡,肌膚之鑰,護膚,保養。（圖／品牌提供）

dermalogica可以說是業界專家都很愛的品牌，更是不少貴婦隱藏的私房護膚景點，90分鐘的療程完全會按照顧客當下的膚況，選擇適合的產品，而且是從洗臉就開始調理肌膚狀態，像是女性常常出現的面皰、缺水、乾燥、老化等狀況，都可以一一改善，甚至有顧客是會專程於醫美術後來進行大修護，舒緩鎮靜效果超級好。

▲dermalogica,德卡,肌膚之鑰,護膚,保養。（圖／品牌提供）

不只是產品成分高效有感，專業的「理療師」更是dermalogica隱藏的厲害關鍵，透過諮詢以及肌膚近距離檢測，可以分析出肌膚現階段的狀況，並且多元的使用不同產品以及療程處方，來幫助客人在每一個不同的護膚關卡，達到最具有效果同時又可以維持完美狀態的方案，這絕對需要很資深、懂成分以及產品的美容師才能做到「美肌最大化」。

＃肌膚之鑰 創生．極致淨潤塑妍療程

▲dermalogica,德卡,肌膚之鑰,護膚,保養。（圖／品牌提供）

從1982年就創立的肌膚之鑰儼然已經是頂級保養的代名詞，這次推出全新的奢寵方案「創生．極致淨潤塑妍療程」，引進日本職人手法，必須經過192小時的培訓課程，才可以更完整的疏通臉頸胸等經絡，幫助臉部循環與放鬆舒壓。

▲dermalogica,德卡,肌膚之鑰,護膚,保養。（圖／品牌提供）

更厲害的是這套療程選用每台造價30萬的創生美膚儀，運用純淨調理水深入毛孔幫助徹底淨化，搭載獨特溫控按摩盤，可以幫助肌膚舒緩鎮定，同時搭配頂級保養系列，全方位緊緻拉提，創造比雕塑更有彈力的均勻光感。

►跟前任不糾纏三大星座！TOP 1害怕無法挽回　不甘心也會斷開聯繫

►第一眼看到腳還是仙人掌？解析你真實的樣貌

►掉髮突然掉超多？身體缺乏4大營養素的警訊

 

關鍵字：

dermalogica, 德卡, 肌膚之鑰, 護膚, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

楊冪穿羽毛禮服上超市太瘋了！拎大白菜又抱白蘿蔔讓網友high翻

楊冪穿羽毛禮服上超市太瘋了！拎大白菜又抱白蘿蔔讓網友high翻

3款超好聞的木質調香氣　男女都能噴、安撫心靈提供正能量

3款超好聞的木質調香氣　男女都能噴、安撫心靈提供正能量

台灣人最愛隔離乳是它！清爽不黏膩、價格好入手真的是「CP值天花板」

台灣人最愛隔離乳是它！清爽不黏膩、價格好入手真的是「CP值天花板」

白鹿閃鑽深V辣露美胸！祖母綠禮服駕馭完美仙氣 53歲莫文蔚身材都沒變！一天3碗飯、25年前旗袍照樣穿得下 避免精緻窮存下一棟房的錢！美甲、染髮的「入坑式消費」不要做 咖啡怎麼喝才對？即溶容易胖、每天不要超過3杯 你是容易出軌的人嗎？超準心測占卜感情忠誠度 你是一個有眼色的人嗎？超準心測絕對必試 超準心理測驗！「等電梯時你會做什麼」秒看真實性格和適合工作

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面