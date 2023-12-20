貴婦隱藏版的「美肌景點」在東區！做完醫美直衝護膚立刻有感

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

每日保養是必要，定期護膚更能讓肌膚質感大升級，透過專業美容師的手技與產品搭配，絕對比自己摸索要來得專業快速，以下就近期兩大厲害的SPA療程，不妨在年末的時候給自己一個放鬆的機會，好好充電一下。

＃dermalogica 離子激活課程，90分鐘、售價3200元

dermalogica可以說是業界專家都很愛的品牌，更是不少貴婦隱藏的私房護膚景點，90分鐘的療程完全會按照顧客當下的膚況，選擇適合的產品，而且是從洗臉就開始調理肌膚狀態，像是女性常常出現的面皰、缺水、乾燥、老化等狀況，都可以一一改善，甚至有顧客是會專程於醫美術後來進行大修護，舒緩鎮靜效果超級好。

不只是產品成分高效有感，專業的「理療師」更是dermalogica隱藏的厲害關鍵，透過諮詢以及肌膚近距離檢測，可以分析出肌膚現階段的狀況，並且多元的使用不同產品以及療程處方，來幫助客人在每一個不同的護膚關卡，達到最具有效果同時又可以維持完美狀態的方案，這絕對需要很資深、懂成分以及產品的美容師才能做到「美肌最大化」。

＃肌膚之鑰 創生．極致淨潤塑妍療程

從1982年就創立的肌膚之鑰儼然已經是頂級保養的代名詞，這次推出全新的奢寵方案「創生．極致淨潤塑妍療程」，引進日本職人手法，必須經過192小時的培訓課程，才可以更完整的疏通臉頸胸等經絡，幫助臉部循環與放鬆舒壓。

更厲害的是這套療程選用每台造價30萬的創生美膚儀，運用純淨調理水深入毛孔幫助徹底淨化，搭載獨特溫控按摩盤，可以幫助肌膚舒緩鎮定，同時搭配頂級保養系列，全方位緊緻拉提，創造比雕塑更有彈力的均勻光感。