「小資」聖誕居家佈置提案！紅配綠、棉花糖熱可可　4招瞬間有氣氛

文／女子學

夜幕低垂，街上商家紛紛開始掛起閃爍的燈串，預告著聖誕節即將到來的腳步。雖然有一說認為聖誕節是商人塑造出的產物，但不可否認在這樣充滿節慶感的氛圍之下，心也格外輕鬆愉快，滿心期待即將到來的歲末年終。

或許，是時候為家裡妝點一些聖誕氣息了！讓家裡每一個角落都沉浸在節日的氣息之中，回到家就能感受到洋溢著溫馨的聖誕感。但請放心，所謂聖誕佈置並不一定要大費周章或花大錢才能做到，本篇將為大家提案幾個「小資」適用的聖誕居家佈置提案，教大家如何在有限資源與預算的前提下，為家增添節慶暖意。

1. 加入屬於聖誕的小裝飾



想要輕鬆營造聖誕感，首先你可以先從充滿聖誕元素的裝飾品下手，如聖誕樹、燈泡、薑餅屋、聖誕花圈等。很多人會以為一定要花錢購買聖誕吊飾才可以，其實大可不必，簡單用色紙或是在空白紙上塗鴉，照樣可以帶來滿滿儀式感。如果你家裡有孩子，這將會是個很棒的親子時光，一起動手為家妝點聖誕，更有紀念價值呀！

▲加入小裝飾就能輕鬆營造聖誕感。（圖／Pinterest，下同）

2. 善用季節限定的自然贈禮



誰說聖誕節就一定要入手一顆「假聖誕樹」在家中呢？到公園、上花市一趟，尋找這個季節限定的植物看看吧！一盆聖誕紅、幾隻松柏樹枝、或是自然掉落的毬果，都是大自然送給我們最好的聖誕禮物。將植物們隨意垂吊或散插於瓶器中，每日每日感受其日漸乾燥的模樣，不也是一種最佳的倒數聖誕儀式感嗎？

3. 搭配紅與綠就是聖誕感



再不然，就將家中的傢飾品換成紅、綠色與格紋吧！冬天氣溫冷，運用色彩鮮豔給人熱情溫暖的特質，還能讓整個空間不會那麼淒冷單調，整體感受瞬間熱絡起來。當夜色降臨時，坐在一旁，點個香氛蠟燭更別有一番風味，就算放到聖誕過後也不用急著收起來替換，絕對是懶人必備的聖誕居家佈置。

4. 別忘了安排其他感官饗宴



如果看完上述分享，你還是覺得太麻煩的話，那麼請收下最後一個方法。很多人在居家佈置時，都忽略了「視覺」以外的東西，然而想要創造特定的Vibes時，五感中的其他部分也是相當重要。最後一招，請打開你的音樂播放器，按下聖誕組曲歌單鍵後，再去泡杯熱可可加棉花糖或煮杯香料熱紅酒來喝，包準讓你在家也能享受濃濃聖誕風情。

寫下這篇分享是想告訴大家，有時過節並不一定需要華麗的陳設，只需要留心、用心，運用一些小小的變化就能為生活帶來大不同。某種程度而言，聖誕節、新年、情人節等節日，也是一種提醒，要我們記得停下腳步欣賞，別把日子一天一天過得越趨無趣了。如果你已經好幾年沒過聖誕節了，今年試著重拾熱情從居家佈置開始吧！

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