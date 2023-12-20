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新光三越伴手禮PIERRE HERMÉ馬卡龍　免排隊買得到

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記者蔡惠如／綜合報導

歲末年初一連串歡慶即將到來，新光三越今（12／20）也公開春節禮品年菜內容，相較於去年西式中吃的選擇，今年以台式傳統的「總鋪師手路菜」為主題，集結4大總鋪師與台南3大餐廳，把過年傳統大菜輕鬆搬上桌，伴手禮還有日賣萬顆的超熱門PIERRE HERMÉ馬卡龍登場，搶到現省3小時排隊時光。

▲新光三越2024年年菜伴手禮。（圖／業者提供）

▲Pierre Hermé 綜合馬卡龍12入禮盒，推薦價1,880元。（圖／業者提供）

新光三越2024年春節禮品推出近150款商品，禮盒共囊括4成獨家及近9成初登場，還有去年最賣產品小倉山莊、YOKU MOKU雪茄蛋捲、老楊方塊酥等，伴手禮話題商品首推目前在A11快閃，至少要排隊1至3小時的PIERRE HERMÉ馬卡龍，也在春節禮品中限量現身，以及「大阪ええYOKAN羊羹」、沖入熱水就可即食的「久右衛門 鯛魚最中高湯」、北海道人氣LeTAO全新品牌「Now on Cheese起士夾心餅乾禮盒」都是今年新登場。

▲新光三越2024年年菜伴手禮。（圖／業者提供）

▲大阪ええYOKAN 大阪名府羊羹禮盒，推薦價1,680元。

▲新光三越2024年年菜伴手禮。（圖／業者提供）

▲久右衛門 鯛魚最中高湯6入禮盒，推薦價1,080元。

而年菜則是回歸台灣在地風格，聯手臺灣文學館推出「臺灣文學館家宴」，集結台灣4大總舖師黃景龍、阿隆師、阿輝師、阿微姊推出經典手路菜，包括儂來餐廳「黃景龍x嘟嘟家台式吮指豬肋排」、高雄內門老牌總舖師「阿隆師 佛跳牆海中寶」、傳承半世紀的「阿輝師 唐朝一品封」、40年古早味「阿微姊 鳳凰和鳴年菜組」。

▲新光三越2024年年菜伴手禮。（圖／業者提供）

▲新光三越臺灣文學館家宴 推薦價2,850元，限量1000份。

此外還有台南府城米其林推薦3大餐廳的招牌菜，包含錦霞樓「蝦棗+蟳丸、紅蟳干貝米糕」、福樓的「東坡肉」、博仁堂的「養生雞窩盅」，另加碼50年南北貨老店的勝義行的「烏魚子」，免舟車勞頓通通買得到，過台灣十足的年越來越輕鬆。

▲新光三越2024年年菜伴手禮。（圖／業者提供）

新光三越年節年菜從12／21開放預購，取貨日從2024／1／18至1／31，消費者可至各分店、新光三越APP、skm online購買，另skm eats也推出年菜、禮盒即時送服務，從12／21起至2024／2／18止，只要有貨隨叫隨送，年節加菜超方便（除夕夜當日不提供外送服務）。

▲新光三越2024年年菜伴手禮。（圖／業者提供）

▲台北寒舍艾美寒舍食譜「五福臨門闔家歡」四人分享餐每組13,888元。

台北寒舍艾美酒店「寒舍食譜」也在明年2／2前推出「龍彩飛揚」外賣年菜與年糕禮盒，主打以粵式的料理手法變化出豐盛美味，包括「五福臨門闔家歡」四人分享餐、港式年節傳統的「龍年大發聚寶盆菜」，以及象徵步步高升的「華貴禮盒」雙糕組等都是主打，每組1,280元起。並同步推出4款年年熱銷的伴手禮盒，包含寒舍食譜雞粥、養氣山藥燉全雞與寒舍食譜XO醬等，每組599元起。須提前三日預購。

▲新光三越2024年年菜伴手禮。（圖／業者提供）

▲台北寒舍艾美寒舍食譜「龍彩飛揚」 ，每組1,280元起，現已開放預購。

誠品行旅館外中餐廳聚聚樓也推出「新春歡聚∣常溫外帶饗宴」，以適合小家庭的精緻年菜為考量，打造一系列海陸珍味，包括雲耳海蜇頭、醉醃鹹九孔、雙味肝臘腸、紹興迷醉雞、如意十香菜與雪菜松露腐竹等6款豐美前菜的「迎春納福拼」，加上「蒜酥蝦球」、「椒鹽大黃魚」、「乾鍋燒子雞」、「核桃京都子排」與湯品「鮑魚花膠蔘雞盅」等內容，每套7,688元（約6人份），限量60組，12／31前訂購享早鳥9折優惠。

▲新光三越2024年年菜伴手禮。（圖／業者提供）

▲聚聚樓溫潤滋補的「鮑魚花膠蔘雞盅」為旅人點綴新春溫暖氛圍。

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