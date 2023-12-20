ZARA折扣季今晚開跑最低25折！羊毛大衣現省5千　針織衫、手袋千元有找

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝品牌官網、品牌提供

每到年末絕對是購物的好時機，各大品牌陸續推出折扣活動搶攻年末購物潮，繼H&M、MANGO後，西班牙快時尚品牌ZARA也宣布秋冬折扣季將於今（20日）晚10點於APP上搶先開跑，晚間11點於zara.com開售，各家實體門市則是於明（21日）起正式推出。眾多秋冬單品最低下殺25折，特價商品涵蓋全身服飾和鞋包等配件，尤其是冬季必備的保暖大衣、外套、毛衣到靴子等許多商品都現省破千元，不少丹寧褲、針織上衣、樂福鞋甚至小洋裝都是千元有找，快把握時機搶便宜。

▲ZARA季末折扣季今（20日）晚即將開跑。



ZARA折扣季今（20日）晚將在APP及官網搶先開跑，最近天氣濕冷，氣溫下降超有感，趁這時補貨一件保暖大衣、外套划算又實用。這次活動有優惠的大衣、外套有非常多種款式，像是羊毛大衣、真皮騎士外套、人造皮草外套都現省好幾千元，甚至羊毛繩結扣大衣和羊毛混紡大衣價格直接砍半，以低於5折的超划算價格就能入手。

▲ZARA 羊毛混紡大衣X MAISON SPECIAL，原價7,490元，特價4,990元；拉鍊設計人造皮革外套，原價2,490元，特價1,490元。

▲ZARA 羊毛混紡繩結扣大衣，原價9,990元，特價4,990元；人造皮草飛行員外套，原價4,490元，特價2,990元。

▲ZARA 簡約風MENTECO羊毛混紡大衣，原價6,490元，特價2,990元；羊毛混紡雙排扣大衣，原價5,490元，特價2,990元。

而秋冬百搭單品針織上衣也有不少款式都加入折扣活動，像是麻花針織背心、撞色明線針織短版上衣、拼接網紗針織衫等多款針織類單品都直接下殺千元有找；還有不少以珠飾水鑽裝飾、垂墜設計等造型針織衫也都有優惠，不管是喜歡簡約風格或是個性造型感的人，都能找到自己喜歡的針織類單品。

▲ZARA 麻花針織背心，原價1,790元，特價990元；撞色明線針織短版上衣，原價1,490元，特價990元。

▲ZARA 鉚釘設計麻花針織衫，原價1,990元，特價1,490元；綁帶設計絞花針織衫，原價1,490元，特價990元。

一年四季都實穿的丹寧單品也有許多優惠，不少牛仔褲、牛仔裙都下殺千元有找；此外，本次最狂單品是ZW COLLECTION亮片短洋裝，近萬元價格直接狂砍到25折，不到2,500元就能擁有！

▲ZARA 高腰牛仔褲，原價1,490元，特價990元；牛仔布長半裙，原價1,790元，特價990元。

ZARA的鞋、包一直以來也是人氣品項，像是今年依舊很夯的樂福鞋優惠990元起，而秋冬超實搭的各種靴款不論是短靴、長靴或膝上靴全都有；手袋部分也有眾多划算款式，像是秋冬超搭的拼接皮草單肩包、個性感丹寧刷色單肩包或超可愛珍珠小包等都是千元有找。

▲ZARA 金屬箔片設計真皮單肩包，原價3,990元，特價1,990元；人造珍珠單肩包，原價1,490元，特價990元。

而H&M冬季折扣也從昨（19日）起正式開跑，全台14間門市男、女、童裝全面祭出超殺折扣低至5折。特價品項眾多，包括休閒風連帽上衣、連帽外套、Oversize運動洋裝，到冬季必備針織衫、套頭毛衣、高領套衫，或是西裝外套、棒球外套、寬管褲等應有盡有。

▲H&M 棉質T恤，原價249元，優惠100元。

▲H&M 棉質T恤，原價149元，優惠70元。

這場年末最後一波折扣超有感，即使是原價就很平實的單品，也有不少都有5折優惠甚至更便宜，像是一年四季都好搭的棉質T恤，原價249元，折扣後更直接來到100元，相當於4折；另一款原價149元的素色T恤更狂，折扣後只要銅板價70元，不趁這時多收幾件太可惜！

▲H&M 提花針織套衫，原價1,200元，優惠600元；刺繡棒球外套，原價1,799元，優惠900元。

▲H&M 短版圓高領套衫，原價499元，優惠250元。

而冬季必備的針織上衣、毛衣也有很多選擇，像是可愛搶眼的提花針織套衫，原價1,299元直接以不到半價的600元就能入手；擁有多色可選、百搭的短版圓高領套衫，5折優惠只要250元；又或是Y2K女孩必備一件的刺繡棒球外套，從1,799元直接砍半降至900元。

▲H&M 單排扣西裝外套，原價1,699元，優惠600元；短版外套，原價999元，優惠400元。

除了服飾必買，配件類優惠更不能錯過，包含蕾絲髮圈、耳環、髮夾組、耳釘組到鯊魚夾等，都只要50～70元的銅板價就能輕鬆入手！尤其即日起～12月22日更加碼推出折上折，凡購Sale紅標折扣商品3件以上，再享9折優惠！（優惠僅適用於紅標折扣商品）。

▲H&M 5入耳釘，原價199元，優惠50元；大步髮圈，原價149元，優惠50元。