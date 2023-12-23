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台日韓6款超人氣梳子推薦　19again美到常缺貨、PP501造型師都愛用

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文／女子學

東方文化將頭髮視為第二性徵，尤其在台日韓的廣告、影劇中都不乏看見，有著一頭烏黑長髮的女生拿起梳子輕輕一梳，柔順的髮絲像波浪一樣起伏。也因此台日韓的美髮產品總是琳瑯滿目，也都十分暢銷。今天編輯就要來蒐羅台、日、韓的六款梳子，一窺東方人的美髮秘密。

台灣梳子品牌

19again

「從前從前，有一位小女孩……」這童話故事般的開場，正與19again的品牌理念相似。19again是近幾年在台灣KOL圈大紅的「情書系」生活保養品牌，與大家一同回首19歲時的年少輕狂，回到內在小女孩的含蓄簡單生活。

▲19again的柔順舒壓氣墊梳熱銷到頻頻缺貨。（圖／IG@19again_official）

除了護膚產品外，「柔順舒壓氣墊梳」也是熱銷到頻頻缺貨。另外19again也推出髮品旅行組，內含一把隨身梳、護髮精華與髮香水，讓時常出遊的姊妹們可以輕易護理頭髮，讓秀髮隨時保持亮麗清香。

編輯私心覺得19again的產品設計真的超美，奶霜綠的品牌色調跟素雅的產品包裝，都載有一種溫溫甜甜的青春記憶，讓人一眼就陷入了一段青春回憶。

黑淬絲

「給與髮肌全面呵護，創造從根源改變的力量」。黑淬絲「氣墊按摩木梳」選用竹子製成的梳針，柔韌有彈性，不會像塑膠、尼龍這麼尖銳，溫潤的材質對頭皮不刺激，也能抗靜電，讓頭髮不易糾結，較大的齒梳間距，可降低對髮絲的拉扯及摩擦，長髮女孩也可安心使用。

▲黑淬絲氣墊按摩木梳。（圖／黑淬絲官網）

其使用大面積的氣墊設計，在梳頭時可增加緩衝，編輯也私心建議可以單點輕壓，讓梳針聚集收縮，按摩的酥麻感受會大幅增加。

梳身則是用櫸木製作，握起來手感很溫潤、質感堅硬，操作更加自如。也很建議大家梳完頭髮後，用正面氣墊輕拍頭皮或敲敲肩頸，厚實的緩衝氣墊能幫助按摩放鬆，提供從頭到肩頸的完整自家SPA按摩體驗。

韓國梳子品牌

HAUM 豬鬃毛梳

韓國的清潭洞是精品、美容、美髮等時尚產業的一級戰區，在裡面存活的店家絕對是引領潮流先驅，其中一家美髮沙龍HAUM就是明星店家之一，而它們也推出了同名的美髮品牌。

▲HAUM 豬鬃毛梳。（圖／하움HAUM官網）

HAUM的這款梳子是用豬鬃毛，因為跟頭髮毛鱗片結構相似，密度又最高，柔順髮絲之餘亦能分散髮絲的天然油脂，讓頭髮更服貼有光澤。鑽石型的設計在吹頭髮時可將熱風往內吹，讓髮根秒變蓬鬆，握柄的流線型設計也可做分線吹整使用。

AKITZ 負離子按摩梳

在韓國美髮界有名的AKITZ，因其獨特的造型，這隻梳子又被大家稱作「排骨梳」。先從造型來說，梳子本身有弧度外，梳身更可以360度翻轉，好貼合頭型外，可降低頭髮拉扯，對捲髮的朋友們來說超友善。

▲AKITZ負離子按摩梳又被稱作「排骨梳」。（圖／AKITZ官網）

梳針同樣是豬鬃毛外，還有特別的負離子技術，可保濕秀髮，改善毛躁狀況。銀奈米的技術塗層也能有效抗菌、降低靜電，減少灰塵沾附。

最後很特別的一點是，這一款甚至有在寵物店上市，其主打化解糾結的特色，不僅對人類頭髮有效，對寵物來說也很友善。

日本梳子品牌

La CASTA 頭皮按摩鬃毛梳

跟HAUM一樣，La CASTA是日本東京銀座的頂級沙龍品牌，產品針對東方人髮質做設計，以洗護產品最為知名。

▲La CASTA 頭皮按摩鬃毛梳。（圖／La CASTA官網）

除了洗護產品外，沙龍的專業頭皮治療師也研發了自己的梳子。這款梳子將山豬毛、豬毛和尼龍纖毛三種材質混合，前端由較硬的山豬毛梳開頭髮；後面細軟的豬毛可梳理髮絲表層鱗片，且可防止毛躁靜電：尼龍纖毛則可適度按摩頭皮。

Sanbi PP501

日本Sanbi的品牌初衷正是從其諧音3B出發，代表「Best、Beauty和Benefit」，主打用最好的產品提供消費者高品質的美髮體驗，也是許多造型師的愛用牌子。

▲日本Sanbi是許多造型師的愛用牌子。（圖／IG@sanbi_brush_official）

他們家的梳子真的是琳瑯滿目，各種形狀、梳針材質都有，今天要介紹的是之前在美髮、網紅界熱銷的PP501，獨特的細長拱型加上略帶弧度的鬃毛，是用來貼合頭型的流線設計，除了濃密的鬃毛梳針外，在頂端的兩側也有小鬃毛，可以做耳上、前額的細部調整，是眾多梳子品牌中少見的貼心設計。

台灣的MIT品質保證不用多說了，日韓產品也算是台灣人的好姐妹，不僅旅遊方便、取得管道多元，價格也平易，下次有姊妹們到日韓遊玩時，快請她們幫忙代購；有國外朋友來台時，也不妨介紹台灣的好梳子給他們當禮物。

延伸閱讀

從材質到梳針的一貫堅持！４品牌梳子推薦，挑出一把專屬頭皮的質感好梳

居家頭皮 Spa 四步驟！精選髮品 DIY，在家就能享受頂級沙龍般的呵護

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 頭髮, 梳子

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