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害羞人不怕　新光三越首度導入「自動結帳台」明年一月上路

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▲▼新光三越東區diamond towers媒體預覽，美麗市場。（圖／記者李毓康攝）

▲新光三越首個自助結帳服務，將會由東區DIAMOND TOWERS美麗市場打頭陣。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡惠如／綜合報導

近幾年實體通路積極導入顧客自動結帳系統，在台最大連鎖百貨新光三越，也預計要將自助結帳台首度應用在自家超市，創百貨之先，業者表示，主要因應這幾年的數位化，可以提供更多整合式的服務，預計將從超市結帳開始，將從DIAMOND TOWERS 4樓美麗市場為首發，預計明年一月將完成建置。其實也不免讓人覺得是考量到後續服務業缺工的潛在問題。

疫情期間電子支付、無接觸服務、自助結帳等購物趨勢大幅躍進，包括大潤發、UNIQLO、無印良品MUJI、IKEA等都已慢慢導入自助結帳系統，新光三越也將首度引進，在DIAMOND TOWERS 4樓美麗市場先建置，讓部分「比較害羞」的民眾也能以舒適無壓力的心情完成結帳。

業者表示，因應民眾需求，將在明年起開始啟動自助結帳系統，提供客戶另外一種結帳選擇，即便是自助結帳，旁邊還是有服務人員可以隨時提供支援，且可結合數位APP等電子系統，立即完成後段資料的建置，提供更多整合式的服務，也不諱言對於結帳人力需求也能更少，對人員能有更有效率的安排。

新光三越旗下超市品牌美麗市場，今年在DIAMOND TOWERS 4樓設立最高端的規格店，以生鮮而言，除了魚與海鮮商品之外，其他肉品、火腿、起司乳酪等全是自家選品自營，提供東區消費者更多精緻選擇，據悉180坪大小的空間，在幾個月內的試營運期間也創下高坪效。

而新光三越信義新天地A11地下二樓的美麗市場，也將在明年進入改裝期，將會開出符合A11客層調性的對應購物空間，百坪左右的大小將以單身上班族、小家庭為主力進行選品，包括小份量的水果、小包裝的調味料，或是已料理或切好的水果拼盤、起司切盤以及精緻甜點等為主打，改裝時也同樣會導入自助結帳系統。

▲SOGO忠孝超市開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

▲SOGO董事長黃晴雯在忠孝館超市展示百貨首台手推車消毒裝置。（圖／SOGO提供）

由於超市是吸引客人一再來店的重要區域，百貨近年也對於超市改裝與規劃，推出更加符合消費者期待的服務內容，SOGO忠孝館超市在去年8月也重新改裝出發，整體空間變得更明亮，此外還因應疫情，首創推車紫外線消毒機，讓消費者能更佳安心購物，減少心理負擔。

關鍵字：

新光三越, 超市, 自動結帳, 自助結帳

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