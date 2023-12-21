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「把手清空，才能獲得更多」　放棄4件事代表你成熟了

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▲▼女性，女人。（圖／Photo by Ravi Roshan on Unsplash）

▲放棄是種藝術，不是一種認輸。（圖／unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

每個人的生活都是「有限的」，年輕時總是無法理解這點，什麼都想要、什麼都不想放手，卻忽略了擁有或者是一直緊握的生活，事實上也是一種犧牲，社群網站上每天更新數百數千條訊息，好像沒跟上腳步，自己就會落人後，有時只是一昧的衝刺，才是真正可惜的事，學會放棄，你才能真正成熟。

▲女性,單身,思考。（圖／pixabay）

我要次次都成功
這不僅非常困難，也很不切實際。成功像是一個魔咒，催眠著大多數的人，在大多數的狀況下，成功這件事情都是模糊的定義，它不像短跑選手有秒數可以計算成敗，在大小事都想要貪求成功，反而在多數情況會失敗。

你自己清楚，哪幾場才是人生最這要的一戰，之前的小小失敗都是成功的前奏，放過自己才能有「成功」的契機。

▲女性,單身,傷心,沉思,思考,憂鬱。（圖／unsplash）

我要在愛情占上風
感情這種事只有互相，因為它無法談判、無法控制、無法衡量，或許你可以對另一半頤指氣使，或許這樣你覺得很不錯，卻輸掉旁人甚至是對方對你的評價，總是裝作「我沒有你也沒差」的模樣，絕大部分也只是表面風光，好好面對自己，不要總不認輸，人生就不容易會輸。

▲女性,風格,時尚。（圖／unsplash）

我要讓他再愛上我
不屬於你的人，在你還沒領悟這點的時候，他就已經是了。

世界在變，人也會變，即便以前曾經這麼開心，然而因為種種原因，它已經過去，就應該讓他遠去，心很痛沒錯，但傷口遲早會好，但若硬留著他，就永遠不會癒合。

▲女性,失戀,男性,兩性,示意圖（圖／取自免費圖庫unsplash）

我要所有人都喜歡我
這世界有多少人喜歡你，就會有多少人討厭你。

除非是非要修補起來的關係，像是家人，不然其實不用勉強，有些人光看臉的照片，就能討厭對方，這樣的情況還要花心力去經營，不如把時間省下來回家好好睡一覺，如果為了討厭你的人持續妥協，更是傻子一個，別為不喜歡你的人做任何犧牲。

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

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