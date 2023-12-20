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蔡淑臻曝年紀大怕冷「不想露太多」　逛ba＆sh愛上法國女人鬆弛感

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記者鮑璿安 ／台北報導

法國時裝品牌ba&sh全台首間專門店正式開幕，今(20日)邀請蔡淑臻出席，她演繹了品牌標誌性的都會穿搭，更說自己欣賞法國女人獨有的鬆弛感，認為不需要特別做什麼就很迷人，而新年將至，她也許願希望未來嘗試更多不同角色。

▲▼ 蔡淑臻 。（圖／品牌提供）

▲ 蔡淑臻最欣賞法國女人的特質就是鬆弛感 。（圖／品牌提供）

蔡淑臻剛以《村裡來了個暴走女外科》拿下2023金鐘獎最佳女主角，這次出席時尚活動，演繹排扣粗花呢外套搭配連身褲裝，她認為品牌的剪裁很簡單，經得起時間考驗，自己偏好實穿好搭配的單品，她說最欣賞法國女人的特質就是，沒做什麼就很迷人的這股鬆弛感，她認為「鬆弛感來源於舒適，不會有被綁住的感覺」。蔡淑臻也補充說，以前年紀小不怕冷，現在反而不想露太多，會把舒適度放在第一位。

▲▼ 蔡淑臻 。（圖／品牌提供）

▲ 蔡淑臻想嘗試沒有試過的角色，例如反派 。（圖／品牌提供）

明年新年給自己什麼新希望？蔡淑臻表示想嘗試沒有試過的角色，最近看了Netflix犯罪動作片《信徒2》，主角韓孝周扮「殘忍反派」，對此自己對反派角色也很心動，「我不太會給自己設立目標，壓力大就會表現不好。」身為工作狂的她更希望新年假期快點過去，直言放假很無聊，上班對她來說比較有趣。

▲▼ 蔡淑臻 。（圖／品牌提供）

▲法國時裝品牌ba&sh進駐信義區新光三越信義新天地A11店 。（圖／品牌提供）

▲▼ 蔡淑臻 。（圖／品牌提供）

▲2023年9PM派對膠囊系列 。（圖／品牌提供）

法國時裝品牌ba&sh，由女性設計師Barbara Boccara和Sharon Krief於2003年創立，全台首間專門店進駐信義區新光三越信義新天地A11店，以溫和木質元素店裝風格，完整呈現時裝、鞋履、包款、配飾等款式。同步帶來2023年9PM派對膠囊系列，鑲滿閃鑽的靴子、鑲滿珠寶的露背裙或閃亮的金屬色迷你裙，帶出派對季節的愉快氛圍。

更多派對單品

▲▼ 高跟鞋。（圖／品牌提供）

▲(G)I-DLE 成員Miyeon拎上鑽石鏈條造型的Diamond手提款手袋。（圖／品牌提供）

▲▼ 高跟鞋。（圖／品牌提供）

▲ZEA高跟涼鞋點綴金屬雕花和水晶露珠。（圖／品牌提供）

▲▼ 高跟鞋。（圖／品牌提供）

▲Avenue迷你肩背包上有立體蘭花。（圖／品牌提供）

Jimmy Choo 2023冬季系列帶來以蘭花為主題的鞋款配飾，展現單朵綻放之美演繹盎然生機，更結合「滴跟」（Drop Heel）靈感，定格水滴滴落瞬間，為標誌性的ZEA高跟涼鞋點綴金屬雕花和水晶露珠，搭配全新的滴跟設計，完美延伸腿部曲線；若是偏好低跟鞋，可選擇壓紋皮革花卉AMITA/FLOWERS鞋款，巧妙呼應Avenue迷你肩背包上的立體蘭花。品牌大使(G)I-DLE 成員Miyeon更拎上鑽石鏈條造型的Diamond手提款手袋，絕對是派對上最矚目單品！

關鍵字：

法國, 蔡淑臻, ba&sh

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