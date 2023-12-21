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腰間肥肉太難減？營養師教「簡單瘦肚」7秘訣：可多吃牛肉

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▲▼營養師教「簡單瘦肚」7秘訣。（圖／示意圖／達志影像、翻攝ＩＧ）

▲營養師分享簡單又有效的7個瘦肚子秘訣。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖、翻攝IG@kkmmmkk

現代人生活作息、飲食習慣改變，加上缺乏運動，不少人都有腰部肥胖的困擾，就連不胖的人腰上可能也有一圈小肉肉，但減肥不難，肚子上的肥肉卻很難減掉！營養師Tun就在小紅書上分享瘦肚子的7大秘訣，方法簡單而且容易堅持，幫你輕鬆擺脫肥肚，瘦出小蠻腰。

＃山藥當主食

山藥富含黏液蛋白，可降低血液中的脂肪沉積，且能健脾、抑制食慾，還可以促進腸胃蠕動，減少腹部脂肪的產生和堆積。

▲▼營養師教「簡單瘦肚」7秘訣。（圖／示意圖／達志影像、翻攝ＩＧ）

＃可多吃牛肉

牛肉高蛋白質、低脂肪，能幫助補脾胃、有益氣血，能提高代謝率，且含鐵鐵量高，特別適合缺鐵性貧血、經常四肢冰涼的女生。

＃腹式呼吸

腹式呼吸不僅可以幫助鍛鍊腹肌，還能幫助消除腹部脂肪。練習方法，平躺、坐著或站著都能練習，吸氣時肚子鼓起，吐氣時收縮腹部。

＃飯後靠牆站立

飯後半小時靠牆站立，收緊腹部把整個背部緊貼在牆壁上，臀部、背、腿盡量貼緊牆面，每天站約15分鐘。

▲▼營養師教「簡單瘦肚」7秘訣。（圖／示意圖／達志影像、翻攝ＩＧ）

＃少量多餐

少量多餐可以減輕腸胃道的負擔、增加消化吸收能力，減少腹部脂肪堆積，還可以幫助減少飢餓感，避免暴飲暴食風險。

＃每天做臀橋

每天花一點點時間做臀橋（橋式）。平躺於地面，雙腿屈膝、臀部發力撐起身體，臀部用力夾緊、腰背挺直，保持膝蓋、髖關節、肩膀三點呈一直線，再慢慢放下，每次5～6組，每組30秒到1分鐘。不僅能幫助瘦肚子，臀部線條也會明顯提升。

▲▼營養師教「簡單瘦肚」7秘訣。（圖／示意圖／達志影像、翻攝ＩＧ）

＃好好睡覺

熬夜和睡眠不足容易使得代謝減低，熬夜還會增加吃宵夜的機率，而宵夜容易增加肚子上的脂肪堆積。建議每天盡量早點入睡，並保證至少7～8小時的睡眠。

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