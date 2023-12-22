多吃顯年輕！營養師曝4類「天然雌激素食物」　延緩老化還防掉髮

▲營養師分享4種「天然雌激素食物」，建議女性日常飲食可以多吃。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@goodal_official

雌激素對女性來說是很重要的荷爾蒙之一，雌激素缺乏會導致女性衰老，肌膚乾燥老化，失去光澤和彈性，產生較多皺紋，甚至讓頭髮稀少、鈣質流失加快、體型發胖，而到了更年期，雌激素分泌減少還會導致潮熱盜汗、煩躁、失眠等症狀。營養師毛蕾就分享能幫助補充天然雌激素的4類食物，建議平時可以多吃，幫助調節體內的雌激素水平，延緩老化。

＃異黃酮類



異黃酮主要存在於豆科植物當中，像是黃豆、黑豆和豆漿、豆腐、豆乾、豆腐皮（千張）等豆製品。

＃木酚素類



木酚素也是植物性雌激素的一種，廣泛存在於堅果、種子、穀物、蔬菜和茶葉當中，尤其是亞麻籽含量非常豐富，每100g的亞麻籽中，木酚素的含量就高達370毫克，另外像是胡蘿蔔、菠菜、花椰菜等也是木酚素的很好來源。

＃香豆素類



香豆素主要存在於發芽的植物中，像是黃豆芽、綠豆芽、苜蓿等蔬菜。

＃芪類化合物



芪類化合物主要代表物是白藜蘆醇，白藜蘆醇在葡萄、葡萄酒、藍莓、桑椹、蔓越莓、花生等食物中的含量比較豐富。

所以想要補充植物雌激素，營養師建議可以每天吃25g的大豆，換算成豆製品相當於50g的豆乾，或是100g的老豆腐（板豆腐），還有每天吃一小把堅果，常吃豆芽菜，並且推薦可多用亞麻籽油來涼拌。