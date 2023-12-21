白鹿暖心金句：把期望值降到最低、所有的遇見都是禮物

▲白鹿有顏值有情商，是大陸戲劇圈四小花之一。（圖／翻攝自小紅書/白鹿，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

大陸女星白鹿人氣正夯，除了出演的每齣戲劇都掀起討論度之外，她的情商更是高，日前曾有網友批評她是「普女」等級，她不去爭論，反而直接在直接秀出自己未修圖照片，證明自己的美貌，而她的好個性更是讓粉絲們暖到不行，盤點她的暖心語錄，在這冷冷天為你加油打氣吧！

#一個結束，也是一個新的開始，願你們都能達到理想的彼岸，然後擁抱夢想的開始。

#願你一生努力、一生被愛，想要的都擁有，得不到的都釋懷。

#夢想還是要有的，萬一實現了呢？把期望值降到最低，所有的遇見都是禮物。

#網路和現實相隔甚遠，你以為的永遠只是你以為，把精力放在自己身上，讓自己變得更完美才是最重要。

#付出和回報是呈正比的，沒有人的成功是理所當然，但大多數人的失敗是不夠努力。

#既然不能控制他人的想法和言語，那就讓自己多一點善意吧！為了成為更好的自己而努力。

#眾口難調，只需要明白，我一直在為更好的自己而做努力，以前是、現在是，將來也不會變。

#時間會給你想要的，如果沒有給你不是你不夠努力，是它太小氣。