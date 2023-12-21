大谷翔平簽百億合約選錶很「樸實」　15萬Grand Seiko經典優雅

▲大谷翔平在道奇隊加盟記者會上，戴Grand Seiko Elegance Collection自動上鍊GMT腕錶SBGM221。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

日籍棒球巨星「二刀流」大谷翔平，和美國道奇隊簽下10年7億美元（約台幣220億元）的天價合約，但採「延遲支付」，媒體替他估算實際薪資與扣稅後並不如外界想像中的多，但其實場外接的廣告也是累積百億身家的重要來源，目前他擔任日本腕錶品牌Seiko代言人，在加盟道奇隊當天所戴的157,000元皮帶錶是同集團的頂級品牌Grand Seiko之作，在此之前他曾是Grand Seiko代言人。





▲被日本政府譽為「現代名工」的腕錶設計師小杉修弘於2010年發表Grand Seiko自動上鍊GMT腕錶SBGM221，157,000元。（圖／翻攝Grand Seiko官網）

擁有國際知名度的運動明星經常炫數百萬甚至上千萬元的奢華錶款，大谷翔平相較之下顯得「樸實」許多，宣布加入道奇隊當天，他所戴的Grand Seiko錶為Elegance Collection自動上鍊機械3 Days GMT腕錶SBGM221，是被日本政府譽為「現代名工」的腕錶設計師小杉修弘於2010年發表的作品，面盤配備GMT指針、日期和24小時內圈刻度，配上鋒利倒角的指針與藍鋼24小時指針，各項功能清晰易辨，優雅大方的設計經得起時間的考驗。





▲大谷翔平於加盟新隊的大日子穿著合作無間的BOSS西裝。（圖／路透社）

大谷翔平在加盟的大日子不僅名錶受矚目，他所穿的帥氣西裝也大有來頭，由合作緊密的德國精品BOSS操刀設計，他與時尚圈接軌外，也搶進美容市場，曾為日本保養品牌KOSÉ拍攝防曬產品的廣告，讓大批粉絲驚嘆他長期在烈日下訓練，皮膚竟然相當光滑，代言保養品說服力十足。





▲大谷翔平還搶進保養品市場，為日本品牌KOSÉ拍攝廣告。（圖／翻攝KOSÉ IG）