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4顆湯圓熱量等於一碗飯！營養師曝「湯圓熱量速查表」

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▲▼營養師曝「湯圓熱量速查表」。（圖／Unsplash）

▲湯圓好吃，但要小心別攝取過量。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

周五即將迎來冬至，天冷正好來碗熱呼呼湯圓，但是一不小心就吃過量，小心發胖！營養師高敏敏分享湯圓熱量速查表，吃之前先看仔細，教你吃得更健康！

▲▼湯圓熱量速查表。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲湯圓熱量表。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師，以下同）

營養師高敏敏分享，無論是哪個品牌的湯圓，甚至是小湯圓，也不管是甜湯或是甜湯，想要吃得安心少負擔有訣竅，以下4點趕快記起來！

#包餡甜湯圓

因內餡已含有高糖分，建議直接滾水煮熟吃，不要再額外添加糖或配料，營養師提醒4顆熱量約等於一碗白飯，要注意。

#包餡鹹湯圓

鹹湯圓內餡中的絞肉、油脂已經過調味，建議湯頭的配料就不要再用熱油爆香，建議改無油蔬菜湯，拿昆布、紅白蘿蔔、番茄、大白菜、香菇等蔬菜熬煮，或搭配茼蒿、小白菜等蔬菜一起食用，這樣不僅能減少油脂攝取，也能增加飽足感。

#紅白小湯圓

不要看一顆只有6大卡，因為吃小湯圓大家都是一碗一碗吃，無論是配甜湯、鹹湯都百搭，建議湯底避開濃糖水，像是紅豆湯（每碗約為158大卡）或花生湯(每碗約211大卡)，若再加上20粒小湯圓再加半碗飯熱量，建議可以改搭配天然的桂圓、枸杞、薑汁或來提味，保留食物原本風味、減少甜湯熱量，鹹湯建議可加入昆布、豆腐、肉絲和白蘿蔔、青蔥熬煮食用，營養均衡又美味。

4. 甜湯

糖分適量即可，可多挑選原型食物的配料，像是白木耳、蓮子，並避免添加澱粉的芝麻糊、杏仁糊，也建議吃湯圓時，把握主食代換原則，例如吃了2顆包餡甜湯圓或20顆小湯圓，應少吃半碗飯！或是直接以湯圓代替當餐主食，才能避免澱粉量、熱量攝取過多。

▲▼湯圓熱量速查表。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）
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關鍵字：

湯圓熱量, 速查, 營養師, 瘦身

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