大直美麗華跨年辦「戶外喜劇秀」　劍潭站接駁車1／1起停駛

記者蔡惠如／綜合報導

今年跨年節目想好了嗎？大直美麗華百樂園在12／31跨年夜當天，以「全台最大型的年末戶外喜劇秀」為號召，在水舞廣場舉行11組喜劇、漫才和相聲演員將輪流上陣的娛樂節目，要消費者以開心大笑的方式送別2023年、迎接2024年的到來，另美麗華至劍潭捷運站的接駁車，12／31當天也是最後一天提供服務，2024／1／1起將停駛，請民眾注意。

▲大直美麗華接駁車在跨年當天邁入最後工作日。（圖／業者提供）

大直美麗華在2020年停止施放煙火後，每年12／31跨年時刻以活動、市集為主，今年以喜劇為主題，讓民眾能以輕鬆心情面對新的一年，請來11組喜劇、漫才和相聲演員將輪流上陣，喜劇界泰勒絲「怡岑」、臺灣短劇之王「面白大丈夫」、嚎哮排演、娛人時代、資深喜劇演員「微笑丹尼」、Youtuber「邱志恆」等輪番上陣，演出的內容將融合多種元素，音樂、時事、日式搞笑、短劇及各國文化，民眾可以期待一下。

▲喜劇表演卡司娛人時代（上）、怡岑（左下）、High咖-邱志恆（右下）。

業者表示，即起至明年1／1的每周五、六、日及1／1當天，也與邊緣人市集合作推出「甜心聖誕物語市集」，串聯海景大道擺攤，販售質感氛圍小物、手工飾品、手作體驗和街頭表演，民眾也能先來逛街再跨年。

另於大直美麗華至劍潭捷運站的接駁車服務，也將在12／31邁入最後服務日，從明年起將正式停駛，12／31末班車時間從劍潭站出發為晚上11：05；從美麗華出發時間為11：30。

▲台北101跨年煙火今年以煙火本身為主，今公布模擬影片。（圖／記者蔡惠如攝）

台北101大樓公布今年跨年煙火內容，主打採用日本彩色煙火呈現「彩色世界」的內容，並使用101建築設計的8個節特色，呈現出不同層次的煙火內容，總長度為 300秒，煙火共16000發同去年規格，而近幾年採用高達52層樓的巨型螢幕，今年則不使用，直接以煙火本身決勝負。

▲台北101跨年煙火今年以煙火本身為主，將不會見到畫面中的巨型螢幕加持，此為資料照。（圖／記者湯興漢攝）

從2017年台北101首度使用T-Pad巨型螢幕加持煙火內容，每年跨年播放的節目屢屢成為討論話題，然而因面積達50層樓加上容易受天氣影響，設施維護不易，加上之前曾出現顯示不完整的情況，今年決定不架設巨型螢幕，回歸煙火主力。