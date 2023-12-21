楊紫瓊婚宴2套禮服來自夏姿！　量身打造最愛的綠色系、蘭花圖騰藏深意

▲奧斯卡影后楊紫瓊與前法拉利總裁尚陶德結婚 。（圖／翻攝自楊紫瓊IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

奧斯卡影后楊紫瓊與前法拉利總裁尚陶德今年（2023）７月在日內瓦結婚，兩人終於選在今（21日）回到女方家鄉馬來西亞的幸福島舉辦婚宴，楊紫瓊的兩套訂製禮服來自台灣品牌SHIATZY CHEN 夏姿・陳，設計手稿也一併曝光，打造出她最愛的翠綠色禮服，藏入「蘭花與鳳蝶」之圖騰，彰顯她不凡氣質。

▲楊紫瓊馬來西亞幸福島舉辦婚宴，穿上好友陳彩霞操刀設計的SHIATZY CHEN 翠綠禮服 。（圖／夏姿提供）

▲設計細節曝光，以清透若竹綠的全絲烏干紗搭配參針繡、打籽繡、珠繡工藝。（圖／夏姿提供）

楊紫瓊在馬來西亞幸福島婚宴上，從禮服設計、婚宴邀函、伴手禮等細節都委託相識多年的好友，設計師陳彩霞品牌SHIATZY CHEN 夏姿・陳操刀。特別為楊紫瓊打造兩款不同風格色系的手工訂製禮服，一襲平口手工縫製波浪禮服點綴上楊紫瓊最為喜愛的綠色，以清透若竹綠的全絲烏干紗搭配參針繡、打籽繡、珠繡工藝，比起常規的白紗更多了東方底蘊，全手工刺繡描繪出「蘭花與鳳蝶」之圖騰，象徵著女方的堅毅與柔情，老公尚陶德的上衣也來自夏姿。





▲第二套金屬蕾絲烏干紗繫帶禮服 。（圖／夏姿提供）

第二套禮服以海岸婚禮為靈感背景，這套金屬蕾絲烏干紗繫帶禮服，內搭配同禮服蕾絲短褲，是非常新穎的組合方式，最後於腰際間繫上一匹品牌經典烏干紗，帶有「締結良緣」的美好祝福。

▲楊紫瓊與尚陶德大婚主視覺曝光 。（圖／夏姿提供）