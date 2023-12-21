路易莎進軍新加坡開旗艦店　單杯最高要價306元

▲路易莎新加坡旗艦店。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣咖啡連鎖品牌路易莎，繼泰國之後，今（12／21）位於新加坡的首間海外旗艦店正式開幕，主打店內直接烘豆，並提供現烤麵包，之前試營運期間僅營運到晚上6點，一天還可賣出700杯咖啡，現正式開幕後，預計一天要賣出千杯咖啡，並往當地100家門市目標邁進。

LOUISA路易莎咖啡拓展海外市場，插旗新加坡首間門市開幕，地點中央商務區國浩城中城Guoco Midtown一樓，大面寬三角窗有顯眼的橘色女神頭像標誌，鄰近繁華的武吉士Bugis地鐵站，店內有80多坪空間、提供將近100人的座位，最大的特色是提供現場有烘豆區，且可直接烘培麵包。

路易莎新加坡門市採「前店後場」的經營型態，與台灣最大差異是設有烘豆設備並自行烘焙麵包。咖啡品項選用藝妓系列的超越精品咖啡為主，以及極淺焙、果香濃厚的風味有別於傳統南洋咖啡，除了招牌的莊園咖啡系列外，也提供5種藝妓頂級咖啡。

另外也有因應新加坡當地咖啡喜好及需求，推出獨特風味的咖啡品項，例如Specialty coffee系列、Iceccino系列等，有Mojito莫吉托咖啡、椰奶、巧克力和抹茶拿鐵等口味，咖啡飲品單杯價格約落在新幣4元至13元，折合台幣約94元至306元。

路易莎表示，試營運期間每日營業到下午6點，可販售超過700杯咖啡，正式營運後將延長到晚上9點，目標日銷千杯，在新加坡更推出市場獨家的丹麥吐司熱壓三明治，收到不少好評，新加坡是東亞前十大咖啡市場，目標是開100家門市，直營與加盟並進。

▲西門町肯德基確定由POP MART接手，開設全球第三間旗艦店。（圖／業者提供）

在西門町屹立數十年的地標「肯德基台北峨眉餐廳」在2021年正式歇業之後，該店店面就一直無人進駐，直到今年5月才有開始動工的跡象，之前曾外傳將有玩具店進駐，近期公開新主人，將由潮玩品牌POP MART接手，配合西門町風情打造3層樓復古劇院外觀，是該品牌繼首爾、東京後的第三間全球旗艦店，預計12／29對外開幕。

POP MART西門町旗艦店各樓層外部裝飾有不同巧思，二樓有LED以跑馬燈形式，讓人氣角色輪番現身跟路過民眾打招呼；三樓則有著2公尺高的SKULLPANDA公仔，站在窗台俯瞰整個西門廣場；四樓外的招牌寫著「Hello 108」 ，就是西門町的郵遞區號，五樓的大時鐘則會在每日營業時間的整點報時。